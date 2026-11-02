Пушилин: ВС России расширяют зону контроля у Белозерского в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Добропольский участок. Здесь идут бои в районе Белозерского. Расширяется зона контроля на южных и восточных подступах к городу. Одновременно идет продвижение в направлении населенного пункта Боковое, расположенного как раз на юго-западе, чуть-чуть юго-западнее Белозерского», – цитируют его «Вести».

По словам главы региона, в окрестностях Алексеево-Дружковки идут ожесточенные бои, но российские силы контролируют ситуацию.

Украинские войска предпринимают попытки занять утраченные позиции на дружковско-краматорском направлении, но подразделения ВС России успешно отбивают их атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ВС России поразили авиабомбами пункты дислокации украинской армии в Белозерском.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил о предстоящих крупных сражениях за полное освобождение республики.

В пятницу он сообщил о контратаках украинских войск в районе Святогорских лесов.