Путин назвал президента Конго Сассу-Нгессо дорогим другом

Tекст: Антон Антонов

«Добрый вечер еще раз, дорогой друг, господин президент! Дорогие коллеги! Хочу сказать, что наши отношения в двустороннем плане развиваются успешно, политический диалог идёт на регулярной основе, расширяем торгово-экономические связи, укрепляем научно-техническое и гуманитарное сотрудничество», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в 2025 году было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, все необходимые процедуры для его вступления в силу в России уже завершены, а в сентябре в Браззавиле прошло восьмое заседание межправкомиссии, на котором утвердили план комплексного развития сотрудничества на 2026–2028 годы.

Он указал, что в российских учебных заведениях сейчас обучаются 863 студента из Конго, растут культурные связи, в том числе через фестиваль русского языка и культуры «Мы вместе», и выразил уверенность, что стороны будут продолжать работу тем же темпом по всем направлениям.

Сассу-Нгессо в ответ также обратился к Путину как к другу: «Господин президент, дорогой друг! Уважаемые министры! Дамы и господа! Прежде всего хочу сказать, что я рад вновь оказаться здесь, в Москве, в этом году».

Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за организацию саммита и поздравил с результатами парламентских выборов, назвав их важной политической основой. Президент Конго отметил, что заседание межправкомиссии в Браззавиле укрепило сотрудничество двух стран, были определены цели и конкретные меры в сферах инфраструктуры, экономики, культурных обменов, подготовки кадров и энергетики, а сила России и Конго заключается в дружбе между главами государств, которая, по его словам, не позволит сторонам не реализовать намеченные задачи.

«Недавно я говорил, что президент работал вчера весь день и ночь, и сейчас работает уже в такой поздний час. Как сохранить энергию для того, чтобы проводить еще и двусторонние встречи? Большое спасибо Вам, дорогой друг, за организацию этой двусторонней встречи», – сказал Сассу-Нгессо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго.

Он заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.