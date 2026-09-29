Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку

Tекст: Мария Иванова

Об освобождении двух населенных пунктов сообщается в канале Max Минобороны.

Группировкой «Север» освобожден населенный пункт Крейдянка в Харьковской области.

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре бронемашины и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» активными действиями Веселое Поле в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии около Новоявленки, Марьевки, Староварваровки, Горняка и Роганского ДНР, отчитались в Минобороны.

В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. За этот период освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие «Мста-Б».

В то же воемя подразделения группировки«Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Брусовки, Маяков, Сидорово, Райгородка ДНР, Малиевки и Осиново Харьковской области.

При этом потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Дружковки, Николаевки, Краматорска и Семеновки ДНР.

Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Новосоленого Запорожской области, Васильковки, Федоровскои, Подгавриловки и Демурино Днепропетровской области.

ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и семь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

Днем ранее армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

До этого ВС России освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.