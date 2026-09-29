У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Украинские военные бежали с позиций в Веселом Поле
Минобороны сообщило о бегстве солдат ВСУ из Веселого Поля
Часть военнослужащих ВСУ спасалась бегством в Веселом Поле ДНР, несмотря на свое численное превосходство, сообщили в российском военном ведомстве.
Часть украинских военнослужащих покинула позиции в населенном пункте Веселое Поле в Донецкой Народной Республике, спасаясь бегством, передает ТАСС.
«В ходе боевой работы военнослужащие группировки нанесли одновременные удары с флангов по оборонительным позициям противника в строениях и укрытиях, расположенных вдоль дороги населенного пункта. Несмотря на численное превосходство со стороны ВСУ, оборона боевиков пала – часть вражеской живой силы была уничтожена, а часть покинула поле боя, спасаясь бегством», – сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что перед штурмом расчеты беспилотников провели разведку и нанесли серию ударов по позициям противника, ослабив его оборону. После огневой подготовки российские штурмовые группы под прикрытием операторов дронов выдвинулись к населенному пункту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Веселое Поле в ДНР.
Военные России также заняли Крейдянку в Харьковской области.