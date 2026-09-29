Крыша двухэтажного жилого дома загорелась в Уфе

МЧС: В Уфе загорелась крыша многоквартирного дома

Tекст: Валерия Городецкая

В Уфе начался пожар на крыше двухэтажного жилого здания, на месте происшествия работают экстренные службы города и проводится эвакуация людей, передает ТАСС. В региональном управлении МЧС отметили, что спасатели принимают все необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания на улице Подвойского.

Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца природный пожар перекинулся на жилые дома в Оренбургской области.

Летом в Нефтекамске на крыше жилого дома начался пожар.

В мае МЧС сообщило о гибели троих человек при пожаре в Уфе.