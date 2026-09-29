У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Крыша двухэтажного жилого дома загорелась в Уфе
МЧС: В Уфе загорелась крыша многоквартирного дома
Пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии сообщила о возгорании кровли двухэтажного дома на улице Подвойского в Уфе и начале эвакуации жильцов.
В Уфе начался пожар на крыше двухэтажного жилого здания, на месте происшествия работают экстренные службы города и проводится эвакуация людей, передает ТАСС. В региональном управлении МЧС отметили, что спасатели принимают все необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания на улице Подвойского.
Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца природный пожар перекинулся на жилые дома в Оренбургской области.
Летом в Нефтекамске на крыше жилого дома начался пожар.
В мае МЧС сообщило о гибели троих человек при пожаре в Уфе.