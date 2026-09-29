Анонсировано изменение порядка отбора подрядчиков капремонта жилья в России

Tекст: Дарья Григоренко

Правительство России утвердило постановление, меняющее правила привлечения компаний для капитального ремонта общего имущества в жилых домах, сообщает РИА «Новости». Основные нововведения касаются закупок работ по замене лифтового оборудования.

«Внесены изменения в порядок отбора подрядных организаций для капремонта многоквартирных домов. Принято постановление правительства России, которым внесены изменения в положение о привлечении подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Изменения касаются порядка закупок работ по замене лифтов при капитальном ремонте», – сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

Вместо прежнего определения «ремонт (замена, модернизация) лифтов» вводится понятие «замена лифтов». Это предполагает выполнение полного комплекса работ за счет взносов на капремонт. В список войдет не только установка нового оборудования, но и ремонт шахт, а также помещений для размещения механизмов.

Документ также регламентирует характеристики лифтовых шахт и соответствие новых лифтов требованиям технического регламента. При проведении электронных аукционов подрядчики будут обязаны предоставлять копию паспорта заменяемого лифта. Контракты, подписанные до 1 сентября 2027 года, продолжат действовать по старым правилам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Госдума повысила порог собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов до 60%.

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