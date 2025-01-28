Госдума приняла закон о повышении порога капремонтных взносов до 60%

Госдума приняла закон о повышении платежной дисциплины при сборах на капремонт

Tекст: Дарья Григоренко

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на улучшение собираемости взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Согласно документу, если собираемость взносов не будет превышать 60%, способ сбора средств будет изменяться на счета регионального оператора. Ранее порог составлял 50%, передает ТАСС.

Автором инициативы выступила Костромская областная дума. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, почти все регионы страны отмечают крайне низкий уровень собираемости на специальных счетах. Это приводит к тому, что многоквартирные дома не ремонтируются и ветшают, так как нет инструментов, чтобы заставить жителей соблюдать финансовую дисциплину.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что уровень собираемости взносов на капремонт на спецсчета недостаточен для стимулирования собственников помещений к выполнению своих обязанностей по капитальному ремонту в рамках региональной программы. Также закон устанавливает норму для расчета размера пени за несвоевременную оплату ЖКУ по ставке 9,5%, что более чем вдвое ниже текущей ставки, привязанной к Центробанку, составляющей 21%. Эта норма вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность отказа от специальных счетов по капитальному ремонту многоквартирных домов.