В Минстрое задумались об отказе от спецсчетов по капремонту многоквартирных домов

Глава Минстроя Файзуллин предложил отказаться от спецсчетов по капремонту многоквартирных домов

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе «Прямого разговора» при участии глав муниципальных образований глава Минстроя Ирек Файзуллин призвал изучить возможность отказа от спецсчетов, поскольку такой механизм теряет эффективность, передает ТАСС. Министр допустил, что не все регионы готовы поддержать эту инициативу, однако, по его словам, «общая касса позволяет создать более эффективный механизм и повысить финансовую устойчивость региональных операторов».

Как пояснил агентству аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук, в настоящее время взносы на капремонт в России главным образом накапливаются на счетах региональных фондов капремонта, на спецсчетах находится примерно 10% многоквартирных домов. «Ликвидация спецсчета выгодна региональным операторам капремонта, но не тем гражданам, которые занимались самоорганизацией и принимали на общем собрании решения о накоплении средств для продления жизненного цикла своего дома своими силами», – пояснил он.

В июне в Красноярске возбудили уголовное дело за взятку в отношении генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.