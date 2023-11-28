  • Новость часаГенсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
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    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    78 комментариев
    28 ноября 2023, 14:27

    В Минстрое задумались об отказе от спецсчетов по капремонту многоквартирных домов

    Глава Минстроя Файзуллин предложил отказаться от спецсчетов по капремонту многоквартирных домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность отказа от специальных счетов по капитальному ремонту многоквартирных домов.

    В ходе «Прямого разговора» при участии глав муниципальных образований глава Минстроя Ирек Файзуллин призвал изучить возможность отказа от спецсчетов, поскольку такой механизм теряет эффективность, передает ТАСС. Министр допустил, что не все регионы готовы поддержать эту инициативу, однако, по его словам, «общая касса позволяет создать более эффективный механизм и повысить финансовую устойчивость региональных операторов».

    Как пояснил агентству аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук, в настоящее время взносы на капремонт в России главным образом накапливаются на счетах региональных фондов капремонта, на спецсчетах находится примерно 10% многоквартирных домов. «Ликвидация спецсчета выгодна региональным операторам капремонта, но не тем гражданам, которые занимались самоорганизацией и принимали на общем собрании решения о накоплении средств для продления жизненного цикла своего дома своими силами», – пояснил он.

    В июне в Красноярске возбудили уголовное дело за взятку в отношении генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

    27 ноября 2023, 16:40
    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией

    Замглавы Минюста Украины Мудра назвала условие подписания мирного соглашения с Россией

    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не подпишет мирное соглашение без обязательства России выплатить репарации, заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», Мудра заявила, что комитет по внешним отношениям при нижней палате Конгресса одобрил законопроект, подразумевающий, что Россия может получить частичный доступ к замороженным за границей активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение военной операции.

    По ее словам, «если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций – не подпишет, Украина никогда не пойдет на это». Мудра добавила, что и мир не пойдет, потому что «кто-то должен эти репарации выплатить, и если не Россия, то кто?»

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. По его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

    Коментарии (125)
    27 ноября 2023, 18:15
    Делегат в ОЗХО: Против руководства новых регионов применялись токсичные вещества из США
    Делегат в ОЗХО: Против руководства новых регионов применялись токсичные вещества из США
    @ EPA/JERRY LAMPEN/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил о наличии у России доказательств участия США в поставках химикатов Украине.

    Лысогорский заявил о наличии информации о применении украинскими спецслужбами токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых российских регионов, передает РИА «Новости».

    По словам делегата, Москва также обладает доказательствами передачи химикатов на Украину со стороны США и их союзников. Эти вещества, в том числе химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ), передаются ВСУ и воюющим на стороне Киева иностранным наемникам, утверждает Лысогорский.

    Ранее Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации с использованием отравляющих веществ в Сумской области.

    Коментарии (5)
    27 ноября 2023, 17:04
    Генсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал большие потери ВСУ, несмотря на массированные поставки оружия

    Генсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь… на фоне неизменяющейся линии фронта», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов накануне заседания глав МИД стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Столтенберг добавил, что в НАТО «хотели бы, чтобы Украина освободила как можно больше территорий и как можно скорее», поэтому альянс будет продолжать поддержку ВСУ, чтобы дать Киеву «как можно более сильную позицию».

    При этом генсек НАТО подчеркнул, что нельзя недооценивать Россию, поскольку «все, что мы наблюдаем, даже с учетом этой существенной поддержки, не привело к существенному изменению линии фронта».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил международную обстановку с периодом холодной войны.



    Коментарии (18)
    27 ноября 2023, 20:51
    Лукашенко уволил своего помощника за неприемлемый проступок
    Лукашенко уволил своего помощника за неприемлемый проступок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Белоруссии – инспектор по Витебской области Игорь Брыло освобожден от занимаемой должности, соответствующий указ подписал белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Как говорится сообщении на сайте президента Белоруссии, Брыло уволен в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе. О каком проступке идет речь, не уточняется.

    В ноябре Лукашенко сообщил, что в стране вскрыты преступные схемы при экспорте молочной продукции в Россию с участием должностных лиц предприятий и госорганов, не называя конкретные фамилии, передает РИА «Новости». Тогда же глава белорусского государства отметил, что «все началось… с Витебской области».

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 21:07
    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе

    Боррель о помощи Газе: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют

    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, назвал бессмысленным оказание гуманитарной помощи тем, кто рискует завтра быть убитым.

    Для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи, однако «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, говоря об обстановке в зоне конфликта Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».

    Поэтому необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых жертв, добавил он. Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля палестинского движения ХАМАС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

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    27 ноября 2023, 15:29
    Названо число погибших из-за шторма на юге России

    Количество погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех

    Названо число погибших из-за шторма на юге России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество погибших из-за непогоды на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело одного мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    Как сообщили в прокуратуре, труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник сообщалось, что в результате шторма, обрушившегося в воскресенье на юг России, в Керченском проливе погиб один моряк, еще один пострадал в порту Тамань.

    Напомним, в воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. В Крыму до 500 тыс. человек остались без света из-за непогоды, власти ввели режим ЧС.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 18:38
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия имеет полное право атаковать спутники Starlink, использующиеся военнослужащими украинской армии, заявил представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт.

    В соответствии с законами ведения войны, страна должна воздерживаться от ударов по гражданским объектам, но такие объекты могут быть атакованы, если они дают военное преимущество противнику, отметил Грюнерт в ходе выступления на конференции по космосу в Белфасте, передает ТАСС.

    «Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», – приводит слова Грюнерта газета The Daily Telegraph.

    Он также согласился с заявлениями российского руководства о том, что использование украинской армией гражданской инфраструктуры делает ее ударной целью, однако «это не значит, что по гражданским спутникам всегда будут наносить удары». «Это значит, что существует такая вероятность», – подчеркнул эксперт.

    Ранее США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    Коментарии (11)
    27 ноября 2023, 16:32
    Парламент Грузии заблокировал «Антироссийскую стратегию» оппозиции
    Парламент Грузии заблокировал «Антироссийскую стратегию» оппозиции
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бюро парламента Грузии в понедельник отклонило «Антироссийскую стратегию» оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Руководитель бюджетного офиса парламента Грузии Андриа Гвидиани заявил, что данная инициатива «отчетливо не демонстрирует финансовые последствия введения визового режима для граждан России, а также по вопросам предоставления возможности работать, реализовывать недвижимость и т. д.».

    Депутат от оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили назвала решение отклонить инициативу «политическим». «Власти боятся принять «Акт защиты Грузии» от российского влияния, от неконтролируемого наплыва граждан из «страны-оккупанта», – сказала она.

    Ранее «Лело» представила «Антироссийскую стратегию» из девяти пунктов. По этому документу Грузия должна ужесточить визовой режим в отношении граждан России, которые сегодня могут находиться в стране в течение года. Также в целях защиты рынка труда должно быть ограничено право россиян на работу в Грузии. Предложено запретить в стране передвижение автомобилей с номерами РФ, участие компаний из России в государственных тендерах, ввести «налог на оккупацию» для оперирующих в стране российских бизнесменов. Инициаторы стратегии требуют прекратить прямое авиасообщение с Россией, отключить российское телевещание в Грузии и запретить российские фонды и продажу земли гражданам России.

    По последним социологическим опросам, партия «Лело», представленная ныне четырьмя депутатами, по итогам выборов–2024 не наберет 5%, чтобы попасть в будущий парламент.

    Коментарии (15)
    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

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    27 ноября 2023, 20:43
    Мужчина и двухлетний ребенок отравились метадоном в Московской области
    Мужчина и двухлетний ребенок отравились метадоном в Московской области
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия смертельного метадона могла попасть из Ставрополя в Москву, с отравлением наркотиком уже госпитализированы два человека, сообщают СМИ.

    По информации Telegram-канала Shot, из Хорошевского района Москвы с отравлением метадоном в токсикореанимацию госпитализирован 24-летний молодой человек, передает Life. Отмечается, что пострадавший – наркозависимый со стажем.

    Кроме того, по данным канала, накануне в подмосковном Красногорске с отравлением наркотиком госпитализировали двухлетнюю девочку. Вызывая скорую помощь по телефону, взрослые сказали, что ребенок почувствовал себя плохо и потерял сознание. Уже в больнице девочке диагностировали отравление метадоном. В случившемся разбираются сотрудники полиции.

    Ранее в Астрахани минимум 20 человек попали в больницу с отравлением метадоном, трое скончались. По делу об отравлении метадоном арестовали троих человек.

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    28 ноября 2023, 08:18
    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

    Kathimerini: Затонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
    @ Cengiz Tokgoz/vesselfinder

    Tекст: Ольга Никитина

    Грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов и затонувшее вблизи греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщили греческие СМИ со ссылкой на показания спасенного моряка.

    Затонувшее судно, по данным газеты Kathimerini, находилось в черном листе международных контрольных органов. Ранее Raptor был уличен в работе с недействительными документами на членов экипажа. Кроме того, как сообщает газета, «в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи», передает РИА «Новости».

    По словам спасенного моряка, судно следовало в Стамбул для заправки, а конечным пунктом назначения была Украина. В этой связи, как добавляет газета, «подозрения властей усиливаются».

    Грузовое судно Raptor, на борту которого находились 14 членов экипажа (один индиец, 11 египтян и два сирийца), затонуло в воскресенье. Одного моряка, египтянина, удалось спасти. Афинское агентство новостей АМНА сообщало, что судно перевозило соль из Египта в Стамбул. Несмотря на поступление воды в трюм, экипаж, вероятно, по указанию судовладельца, не обратился за помощью. Сигнал бедствия был подан лишь за несколько минут до гибели судна.

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    27 ноября 2023, 16:15
    Полчища крыс захватили школы во Франции

    Provence: Полчища крыс захватили школы во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крысы атаковали школы французского города Марсель, грызуны портят книги и спортивный инвентарь, пишет газета Provence.

    Крысы и мыши наводнили классы и коридоры школы, дети вынуждены «ходить по моче и фекалиям» грызунов, описывает газета Provence ситуацию в одном из учреждений, передает РИА «Новости».

    В другой школе изданию пожаловались, что грызуны «повсюду, даже в столовой», а их испражнения находят даже под кроватями маленьких детей в общих спальнях. При этом они портят книги и спортивный инвентарь.

    В мэрии Марселя признают проблему наличия крыс в школах, но при этом говорят, что грызунами кишит центр города, а не только школы, пишет газета. Городские власти заверили, что стремятся к тому, чтобы обеспечить безопасность детей и предоставить им достойные условия для обучения.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о нашествии клопов во Франции и разбиралась в причинах.

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    28 ноября 2023, 12:04
    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами

    ТАСС: Жену главы военной разведки Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну целенаправленно пытались отравить, по данному факту ведется уголовное расследование, пишут украинские СМИ.

    Источники украинских СМИ утверждают, что Марианну Буданову пытались отравить тяжелыми металлами. Вещества, обнаруженные, как утверждается, в ее организме, не используются в быту и военном деле, а их наличие «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», передает ТАСС.

    Состояние здоровья Будановой ухудшалось, ее госпитализировали. Сейчас, по сообщениям в украинской прессе, она уже завершает курс лечения.

    Произошедшее расследуется как попытка убийства.

    Буданов рассказывал в интервью украинским СМИ, что его жена проживает вместе с ним в его кабинете, но в ГУР МО Украины не работает.

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    27 ноября 2023, 21:50
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина намерена изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщили СМИ.

    Как пишет Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника, изменения, о которых планируют объявить на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт, передает РИА «Новости».

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что некоторые люди «боятся умереть, боятся стрелять», однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. По его словам, с набором в ВСУ есть проблемы, но призвал не преувеличивать их масштаб.

    Ранее секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что сотрудникам военкомата разрешать снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

    Коментарии (14)
    27 ноября 2023, 21:25
    Моргенштерн объявил о закрытии лейбла в России
    Моргенштерн объявил о закрытии лейбла в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) сообщил о закрытии своего лейбла Bugatti Music.

    Как написал Моргенштерн в своем Telegram-канале, команда лейбла проделала большой путь, и «таких мувов», как Bugatti Music, не делал ни один российский лейбл. Он добавил, что гордится работой, сделанной в звукозаписывающей компании, передает Газета.Ru.

    «Фит за лям долларов, паленые кроссы рич зе кида, Арут и Кизару, рекламирующие БК… Мы делали невозможное. Наши молодые пацаны росли на глазах, и сегодня в полночь выйдет последний альбом на Bugatti Music, и я рад что именно Илюха станет типом, который закроет нашу историю», – написал он.

    Напомним, Моргенштерн в сентябре вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае, но, испугавшись призыва в армию, покинул страну. Позже стало известно, что власти ОАЭ внесли Моргенштерна в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что России делать с «поп-возвращенцами».

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