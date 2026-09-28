ВС России поразили цеха производства беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 442 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 247 289 беспилотников, 672 ЗРК, 31 058 танков и других бронемашин, 1783 боевые машины РСЗО, 36 581 орудие полевой артиллерии и минометов, 73 082 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в понедельник сообщалось, что ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине.

В минувшие выходные российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве, также сообщалось, что российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой.

ВС России за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов.