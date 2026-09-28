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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 11:39 • Новости дня

    Россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье

    DHA: Россиянка погибла под колесами опрокинувшегося грузовика в Анталье

    Tекст: Мария Иванова

    Двадцатилетняя гражданка России Арина Даутова погибла в турецкой провинции Анталья в результате наезда опрокинувшегося грузовика на остановку общественного транспорта.

    Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опорой светофора на трассе Манавгат – Аланья, после чего вылетел на остановку общественного транспорта, сообщает DHA.

    В результате аварии тяжелая машина перевернулась. Под прицепом оказались 20-летняя россиянка Арина Даутова и 23-летняя гражданка Азербайджана Алена Довгалева. Прибывшие на место спасатели с помощью крана подняли грузовик, однако обе девушки погибли, их тела направлены в Институт судебной медицины Антальи, отмечает РИА «Новости».

    Водитель грузовика получил легкие травмы и был задержан полицией после оказания медицинской помощи. Турецкие правоохранительные органы начали расследование обстоятельств автокатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.

    В августе россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.

    Летом турецкие власти сообщили о 40 пострадавших пассажирах в аварии с участием туристического автобуса.

    27 сентября 2026, 15:24 • Новости дня
    Фидан: Турция продолжила переговоры о реэкспорте российских систем С-400

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел республики Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает обсуждение возможной передачи приобретенных у России зенитных ракетных комплексов.

    Как указал Фидан, турецкое руководство ведет активные консультации относительно передачи зенитных ракетных систем, приобретенных в 2017 году. Окончательное решение пока не принято, передает ТАСС.

    «Переговоры по данному вопросу продолжаются. Мы проинформируем общественность после их завершения», – приводит слова дипломата портал TRHaber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил о переговорах с США по урегулированию ситуации вокруг комплексов С-400.

    Американский посол в Анкаре Том Баррак пообещал разрешить двусторонние разногласия из-за закупок российских систем ПВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии официальных обращений Турции для передачи зенитных комплексов третьим странам.

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    27 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    МВД Абхазии объявило в розыск пропавшую в Гагре российскую туристку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В абхазском курортном городе Гагра пропала туристка из Оренбургской области Амина Бикбова, которая уже несколько дней не выходит на связь с родственниками, сообщило МВД республики.

    Правоохранительные органы Абхазии ведут поиск 26-летней Амины Бикбовой, передает РИА «Новости». Родственники девушки обратились в УВД по Гагрскому району после того, как она перестала выходить на связь в течение трех суток.

    «По предварительным данным, Бикбова Амина Ильгизовна, 2000 года рождения, жительница Оренбургской области, отдыхала с подругой, 24 сентября они должны были уехать, но приняла решение остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья», – сообщила пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.

    Установлено, что туристка отсутствует по месту временного проживания, а ее мобильный телефон отключен. Милиция обратилась к жителям и гостям Абхазии с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года в Гагрском районе Абхазии в результате ДТП погибла туристка из Петербурга.

    В августе прошлого года в этом же районе в автомобильной аварии пострадали 22 путешественника из России.

    Весной 2024 года в Гагре еще одна россиянка разбилась при падении со скалы.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 19:11 • Новости дня
    Власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе

    В Турции заморозили активы 106 человек и организаций после обвала биржи

    Tекст: Мария Иванова

    Министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний, 42 человек и 18 фондов в рамках расследования дела об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

    Прокуратура Стамбула расследует дело о создании преступной организации, мошенничестве и отмывании преступных доходов на рынке капитала. Власти пристально изучают вывод средств из инвестиционных фондов в июле и августе, передает РИА «Новости».

    По словам Акина Гюрлека, следствие продолжает устанавливать маршруты движения капиталов для защиты прав инвесторов и предотвращения злоупотреблений. В отношении 37 новых подозреваемых введен судебный контроль с запретом на выезд за границу.

    Кризис на бирже разразился из-за массового оттока средств вкладчиков. Управляющие фондами были вынуждены экстренно распродавать неликвидные акции, что привело к падению индекса BIST-100 более чем на 8% за неделю и потере десятков миллиардов долларов капитализации.

    В рамках расследования финансовых махинаций и незаконного перевода криптоактивов за рубеж задержаны более 50 крупных участников рынка. В среду суд отправил под стражу пятерых топ-менеджеров ведущих инвестиционных холдингов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы Турции задержали журналиста за публикацию об отставке министра.

    Летом турецких знаменитостей вызвали на допрос по громкому делу местного благотворительного фонда.

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    26 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров: Турция не просила Россию разрешить вывоз систем С-400 за границу

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии обращений со стороны Турции по поводу передачи зенитных ракетных систем С-400 третьим странам.

    По словам Лаврова, перемещение поставленных Анкаре зенитных ракетных систем С-400 за пределы страны невозможно без официального разрешения Москвы, передает ТАСС.

    «Не было такого к нам обращения», – сказал министр в ответ на вопрос о возможных планах Турции передать комплексы третьим странам.

    Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что турецкие партнеры хорошо осведомлены об условиях контракта. Документ предусматривает строгое соблюдение сертификата конечного пользователя, что исключает передачу вооружений без согласования с российской стороной.

    Министерство обороны Турции подтвердило продолжение работы по российским зенитным ракетным комплексам С-400.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже этих систем третьим государствам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему передачи данного вооружения сверхчувствительной.

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    27 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Турецкая партия начала сбор подписей против приватизации мостов через Босфор

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая левая партия «Родина» объявила о начале сбора подписей против передачи частным компаниям прав на эксплуатацию мостов через Босфор и автострад.

    Турецкая левая партия «Родина» (Vatan Partisi) начала кампанию против передачи частному бизнесу права на эксплуатацию автострад и мостов, в том числе двух мостов через Босфор, передает РИА «Новости».

    «Автострады и мосты принадлежат народу и не могут быть приватизированы. Мы начинаем широкую кампанию против приватизации и с будущей недели откроем в разных районах Стамбула пункты сбора подписей», – заявил председатель стамбульского отделения партии Ибрахим Окан Озкан.

    Политик отметил, что включение стратегических объектов в программу приватизации создает риски для стоимости проезда и занятости. Речь идет о возможной передаче прав на срок до 30 лет. Партия призвала профсоюзы и общественные организации присоединиться к протесту.

    Ранее правительство Турции поясняло, что объекты останутся в собственности государства, а обсуждается лишь передача прав на их обслуживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче двух стамбульских мостов в управление частным компаниям.

    Ранее партия «Родина» анонсировала протестные акции накануне саммита Североатлантического альянса.

    Летом турецкие власти повысили стоимость транзита коммерческих судов через пролив Босфор на 15%.

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    27 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Эрдоган запланировал обсуждение ситуации на Украине с кабмином

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание правительства, где обсудит украинский конфликт и безопасность судоходства в Черном море.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведет заседание правительства, на котором будут обсуждаться конфликт на Украине и безопасность судоходства в Черном море, передает РИА «Новости».

    «На заседании кабинета министров будут рассмотрены последние события вокруг Украины, а также вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Отдельное внимание будет уделено региональным кризисам и дипломатическим усилиям Турции по их урегулированию», – рассказал источник в администрации турецкого лидера.

    Кроме того, министр юстиции Акын Гюрлек и глава Минфина Мехмет Шимшек доложат о расследовании кризиса на бирже и его последствиях. Правительство также обсудит итоги встреч Эрдогана на Генассамблее ООН, ситуацию в Газе и перспективы прекращения огня вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на важность формирования нового механизма для защиты торгового флота в Черном море.

    Днем ранее турецкий лидер потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на коммерческие суда.

    До этого политик выступил за завершение украинского конфликта с сохранением территориальной целостности страны.

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    27 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    В Минэкономразвития рассказали о кратном росте турпотока в страны СНГ

    Минэкономразвития зафиксировало рост турпотока из России в страны СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В странах СНГ наблюдается кратный рост бронирований со стороны российских туристов, чему способствует активное развитие инфраструктуры и новые меры государственной поддержки, заявил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов.

    Заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов сообщил о перспективах роста числа поездок российских туристов в страны СНГ, передает ТАСС.

    «Поездки россиян в страны СНГ растут. По примеру Таджикистана: в первом полугодии 2026 года зафиксирован рост в 20%. То же самое могу сказать про Беларусь, про Узбекистан», – сказал Максимов на заседании Совета по туризму стран СНГ в Душанбе.

    По его словам, туристическая индустрия в государствах Содружества активно развивается. Строится инфраструктура, открываются известные гостиничные бренды, создаются крупные туристические кластеры и музейные пространства. В частности, в Узбекистане развивается высокоскоростное железнодорожное сообщение. Правительства инвестируют значительные средства в поддержку отрасли и продвижение на российском рынке.

    Главным препятствием для увеличения турпотока Максимов назвал недостаток рекламы, ориентированной напрямую на потребителя. Он также прокомментировал введение электронных разрешений на въезд, отметив, что это общемировой тренд. В России внедряется система RuID, которая дорабатывается для удобства туристов, включая открытие платежных карт и доступ к базовым услугам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана ввели обязательное электронное разрешение на въезд для россиян.

    Белоруссия, Узбекистан и Киргизия вошли в тройку самых бюджетных зарубежных направлений текущего года.

    В июне Москва приняла международный туристический форум «Путешествуй!».

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    25 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    В АТОР спрогнозировали снижение внутреннего турпотока до конца года

    АТОР: Внутренний турпоток может снизиться на 5-7% по итогам года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Внутренний туристический поток в России может снизиться на 5-7% по итогам года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

    «В течение начала осени, в течение сентября – конца августа динамика сильно замедлилась, и в общем среднее падение, по нашим оценкам, составляет порядка 5-7%. Это прогноз по результатам года», – цитирует Ломидзе ТАСС. По ее словам, усредненный общий тренд указывает на либо сохранение показателей 2025 года, либо на существенное снижение.

    Эксперт пояснила, что снижение связано с ростом цен, транспортными вопросами, топливом и безопасностью. Кроме того, свою роль сыграло введение туристического налога в некоторых регионах.

    При этом россияне не собираются отказываться от отдыха, но меняют подход. Туристы стали экономить на дополнительных услугах, хотя готовы платить за комфорт, и начали бронировать жилье в последний момент, чтобы избежать потерь при изменении планов.

    Весной эксперты отрасли отметили охлаждение спроса на летний отдых в России.

    К началу августа 59 региональных столиц ввели обязательный туристический налог.

    В это же время отечественные туроператоры полностью распродали доступные места на осенних рейсах в Турцию.

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    27 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Власти Турции заявили о планах сделать туристический сезон круглогодичным

    Министр туризма Турции Эрсой заявил о планах сделать турсезон круглогодичным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр культуры Мехмет Нури Эрсой намерен развивать индустрию отдыха во всех регионах страны независимо от времени года, оберегая при этом богатое культурное наследие.

    Правительство республики собирается привлекать путешественников на протяжении всех двенадцати месяцев, передает РИА «Новости». Подобная инициатива приурочена ко Всемирному дню туризма, который традиционно отмечается в воскресенье.

    «В каждом уголке нашей Турции есть красота, которую предстоит открыть, и история, которую предстоит рассказать. Мы работаем над тем, чтобы распространить туризм на четыре сезона и 81 провинцию, сохраняя наше природное и культурное наследие и передавая его будущим поколениям», – написал чиновник в социальной сети.

    Глава ведомства подчеркнул, что защита природных ценностей остается важнейшим элементом государственной политики. В 2025 году страну посетили почти 6,9 млн россиян, а по итогам текущего 2026 года ожидается прибытие более 6 млн граждан РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация турагентств Турции анонсировала запуск новых курортов на побережье Черного моря.

    В августе текущего года российские туроператоры полностью распродали путевки в эту страну на осенний сезон.

    В прошлом году президент России Владимир Путин отметил рекордный турпоток россиян в республику.

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    26 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Министр туризма Мьянмы предложил запуск прямых авиарейсов в Россию

    Министр Мьянмы Мьин сообщил о планах запустить прямое авиасообщение с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр туризма Мьянмы Маун Мьин предложил запустить регулярные авиарейсы в Москву и Петербург для активного развития двустороннего туристического потока.

    Министр по делам гостиниц, туризма и культуры Мьянмы Маун Мьин на полях Петербургского форума объединенных культур сообщил РИА «Новости», что намерен поднять вопрос о прямом авиасообщении с Россией перед руководством своей страны.

    «В Мьянме есть две авиакомпании. У одной из них около 10-15 самолетов, дальности полета которых недостаточно для прямого рейса в Москву. Поэтому они могли бы совершать посадку в Новосибирске для дозаправки, а затем продолжать полет в Петербург», – пояснил Маун Мьин.

    Кроме того, республика планирует активно развивать культурное сотрудничество с Россией. Стороны намерены обмениваться выставками, проводить совместные археологические исследования и внедрять передовые российские технологии для сохранения музейных экспонатов. Соответствующие меморандумы уже подписаны.

    Для глубокого знакомства с местными традициями гостям из России рекомендуют посетить древний город Баган, горное озеро Инле и прибрежные острова.

    «Мьянма предлагает самые разные виды отдыха и путешествий: культурный и круизный туризм, приключенческие поездки, паломничество, медитационные практики, пляжный отдых, деловой и гастрономический туризм», – сказал агентству глава министерства.

    Маун Мьин подчеркнул, что большинство жителей его страны считают российское правительство надежным партнером и полностью доверяют Москве. Министр рассказал, что ранее около восьми лет работал замглавы МИД Мьянмы и за это время трижды побывал в столице России.

    «Эти поездки позволили мне лучше узнать россиян. Мы также проводили консультации между нашими внешнеполитическими ведомствами с участием департамента (МИД РФ – ред.), отвечающего за отношения со странами Востока. Эти встречи позволяли нам обстоятельно обсуждать вопросы сотрудничества и добиваться плодотворных результатов. Поэтому я доверяю вашей стране и вашему народу», – сказал Маун Мьин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти Мьянмы попросили российские авиакомпании о запуске прямых рейсов. Весной прошлого года перелеты между государствами отменили по причине низкой загрузки.

    Однако в августе текущего года перевозчик Myanmar International Airways анонсировал возобновление полетной программы из Новосибирска.

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    26 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Пропавшего на Бали россиянина нашли мертвым под скалой

    На острове Бали спасатели обнаружили тело пропавшего 40-летнего россиянина

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшего на индонезийском острове Бали 40-летнего гражданина России нашли мертвым среди камней у подножия скалы.

    Поиски россиянина развернули в субботу утром в районе Танджунг-Мебулу на юге острова после того, как местные жители обнаружили припаркованный мотоцикл без владельца, передает РИА «Новости».

    Спасатели обследовали край обрыва с помощью беспилотника с тепловизором, однако обнаружить пропавшего не удалось. Позже местные жители пожаловались на неприятный запах, после чего нашли труп среди камней, сообщил координатор поисково-спасательного управления Денпасара Вахью Сидхиарта индонезийскому порталу Detik.

    Эвакуацию погибшего осложнили прилив и труднопроходимая каменистая местность, поэтому спасателям пришлось ждать отлива. Тело доставили на побережье, после чего перевезли в больницу, причина и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале полиция Таиланда сообщила о гибели пропавшего россиянина в Паттайе.

    В январе российские дипломаты начали проверку причин смерти гражданина России на Бали.

    В прошлом году в Шри-Ланке рухнул вагон канатной дороги, из-за чего погибли семь монахов, включая россиянина.

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    25 сентября 2026, 13:31 • Новости дня
    Эрдоган заявил о необходимости нового механизма судоходства в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность формирования нового механизма для защиты торгового флота в Черном море на фоне украинского конфликта.

    О необходимости создания новой системы обеспечения безопасности коммерческих морских перевозок в Черном море рассказал президент Турции в интервью американскому журналу Newsweek, передает ТАСС.

    «Я считаю, что необходим механизм, который гарантирует постоянную безопасность коммерческих морских перевозок в Черном море», – отметил турецкий лидер.

    По его словам, Анкара придает особое значение черноморской безопасности. Власти Турции продолжают контакты со сторонами конфликта, чтобы боевые действия не затронули гражданские суда, торговые маршруты и энергетическую инфраструктуру.

    Кроме того, политик подчеркнул готовность Турции помочь вернуть стороны украинского конфликта за стол переговоров. Он добавил, что это произойдет, как только будет продемонстрирована необходимая политическая воля, поскольку гуманитарные и экономические издержки продолжают расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на торговые суда.

    Турецкий лидер сообщил об активизации дипломатических шагов для восстановления безопасного судоходства.

    До этого политик осудил подобные нападения в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

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    25 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Завершение откачки мазута позволило открыть 115 пляжей Анапы в этом году

    Завершена откачка мазута из затонувших частей судов в Керченском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие 115 пляжей в Анапе к сезону 2026 года после устранения последствий масштабного разлива нефтепродуктов.

    Разрешения на открытие в курортном сезоне 2026 года получили 115 пляжей Анапы, сообщает правительство России. На заседании правительственной комиссии подвели итоги ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

    «На заседании рассмотрены ключевые итоги работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»… На пострадавших пляжах Анапы отсыпан чистый песок. В сезоне 2026 года разрешительные документы Роспотребнадзора получили 115 пляжей», – говорится в сообщении.

    По данным кабмина, откачка мазута из затонувших в Керченском проливе судов завершена. Специальная комиссия с участием Росприроднадзора, МЧС и «Морспасслужбы» подтвердила выполнение работ. В правительстве добавили, что подъем фрагментов танкеров пройдет в штатном режиме.

    Акватория и береговая линия Краснодарского края, Крыма и Севастополя очищены. Более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта утилизировано. Вице-премьер Виталий Савельев поблагодарил спасателей, ведомства и волонтеров за устранение экологических рисков.

    Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года во время шторма. В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, пострадало черноморское побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правительственная комиссия обсудила ликвидацию последствий крушения судов в Керченском проливе. В ходе спасательной операции рабочие собрали на берегу 185 тыс. тонн загрязненного песка.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать проверку технического состояния отечественного танкерного флота.

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    26 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Эрдоган назвал зал суда подходящим местом для выступлений Нетаньяху

    Эрдоган заявил о месте Нетаньяху на скамье подсудимых вместо трибуны ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ООН, заявив, что место военных преступников – не трибуна международной организации, а зал суда.

    Турецкий лидер подчеркнул, что военные преступники, в отношении которых выдан ордер на арест, должны находиться в зале судебных заседаний, а не на трибуне ООН. Там, по его словам, они ответят за «совершенные убийства и пролитую кровь», передает ТАСС.

    Эрдоган отметил необходимость привлечения к ответственности виновных в геноциде для предотвращения повторения подобных зверств. Он выразил решимость «сорвать маску с оккупационного сионистского менталитета», который лишен милосердия и принципов.

    Президент добавил, что Турция не отступит от своей позиции, несмотря на возможные препятствия. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта за военные преступления в секторе Газа. Израиль не признает юрисдикцию МУС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Нью-Йорке задержали 100 человек на протестах против выступления Биньямина Нетаньяху в ООН.

    В пятницу израильский премьер в ходе своей речи потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ. Делегации нескольких стран покинули зал заседаний перед его выступлением.

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    26 сентября 2026, 13:49 • Новости дня
    У берегов турецкого Самсуна обнаружили часть беспилотника

    DHA: У побережья Турции обнаружили хвостовую часть неизвестного беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники турецкой береговой охраны извлекли из воды хвостовую часть неизвестного беспилотного летательного аппарата, найденную недалеко от побережья провинции Самсун.

    У побережья черноморской провинции Самсун местные жители обратили внимание на неизвестный объект, дрейфующий в море близ района Якакент, и оперативно оповестили о нем подразделения береговой охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое агентство DHA.

    Прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб обследовали акваторию и установили, что найденный предмет является хвостовой частью неопознанного беспилотного летательного аппарата. После этого деталь была аккуратно извлечена из воды.

    В настоящее время фрагмент передан соответствующим компетентным органам для проведения детальной технической экспертизы и установления принадлежности дрона. По факту обнаружения элемента летательного аппарата правоохранительные органы Турции инициировали официальное расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на черноморском побережье Турции нашли еще один беспилотник.

    Летом на турецком пляже обнаружили похожий на БПЛА предмет.

    В марте фрагменты неизвестного беспилотника заметили на побережье Турции.

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