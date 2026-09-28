Россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье

DHA: Россиянка погибла под колесами опрокинувшегося грузовика в Анталье

Tекст: Мария Иванова

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опорой светофора на трассе Манавгат – Аланья, после чего вылетел на остановку общественного транспорта, сообщает DHA.

В результате аварии тяжелая машина перевернулась. Под прицепом оказались 20-летняя россиянка Арина Даутова и 23-летняя гражданка Азербайджана Алена Довгалева. Прибывшие на место спасатели с помощью крана подняли грузовик, однако обе девушки погибли, их тела направлены в Институт судебной медицины Антальи, отмечает РИА «Новости».

Водитель грузовика получил легкие травмы и был задержан полицией после оказания медицинской помощи. Турецкие правоохранительные органы начали расследование обстоятельств автокатастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.

В августе россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.

Летом турецкие власти сообщили о 40 пострадавших пассажирах в аварии с участием туристического автобуса.