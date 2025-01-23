Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.9 комментариев
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.
На совещании с членами правительства Путин дал поручение вице-премьеру Савельеву организовать проверку технического состояния российского танкерного флота, передает ТАСС. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – заявил президент на совещании.
Кроме того, Путин поручил провести ревизию нормативной базы, касающейся морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам нарушения правил мореплавания и безопасности судоходства. «Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – добавил он.
Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.