Савельев назвал срок завершения откачки мазута из танкера Волгонефть-239

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, на сегодняшний день из танкера уже откачано свыше 1100 тонн мазута, что оставляет около 300 тонн, которые еще предстоит удалить, передает ТАСС.

Савельев отметил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в Керченском проливе не зафиксировано. Он добавил, что основные очаги выброса мазута на берег были устранены, и на данный момент ситуация остается стабильной.

Накануне старший аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС Олег Максимов сообщил, что спасатели продолжают сбор мазута в районе севшей на мель кормы танкера «Волгонефть-239» в Черном море вручную, тяжелая техника завершила свою работу.

Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что танкер «Волгонефть-239», оказавшийся на мели у берега Краснодарского края, будет полностью утилизирован после завершения процесса откачки мазута.

19 января МЧС России завершило вывоз более 168 тыс. тонн загрязненного грунта из Керченского пролива, из которых свыше 39 тыс. тонн отправлено на утилизацию.