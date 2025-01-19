Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
В Керченском проливе вывезли более 168 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта
МЧС России завершило вывоз более 168 тыс. тонн загрязненного грунта из Керченского пролива, из которых свыше 39 тыс. тонн отправлено на утилизацию.
Как передает РИА «Новости», собранный с пляжей Керченского пролива загрязненный песок вывезен. С начала работ МЧС России собрало более 168 тыс. тонн загрязненного грунта. Из этого объема более 129 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения, а свыше 39 тыс. тонн отправлено на утилизацию.
Ведомство сообщило, что обследовано более 2,9 кв. километров акватории и обработано около 43 тыс. кв. метров. Для очистки использовано почти 4,5 тыс. килограммов сорбента, а также собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.
В акватории вдоль берега, включая порты Анапы и Севастополя, собрано более 16 тонн мазута. Для его ликвидации применено 925 килограммов сорбента. В районе кормы судна «Волгонефть-239» собрано почти 14,5 тонн отходов, использовано более 1,8 тонны сорбента. МЧС продолжает работы по очистке акватории от загрязнений.
Накануне сообщалось, что с танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в Керченском проливе, вывезли более 1 700 тонн нефтепродуктов, в рамках продолжающихся работ по ликвидации последствий ЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме официальных сил, более 32,5 тыс. волонтеров из 20 регионов России участвуют в ликвидации последствий разлива 2,4 тыс. тонн мазута в Черном море, загрязнившего побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Роспотребнадзор усиливает контроль на Черноморском побережье, разворачивая лаборатории в Анапе и Ялте для мониторинга безопасности морепродуктов и качества окружающей среды, где уже проведено более 4 тыс. исследований, включая анализ загрязненного воздуха и воды.