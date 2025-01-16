Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства, намного равнее других.0 комментариев
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством окружающей среды на Черноморском побережье
Роспотребнадзор усилил контроль на Черноморском побережье за качеством окружающей среды
Роспотребнадзор усиливает контроль на Черноморском побережье, разворачивая лаборатории в Анапе и Ялте для мониторинга безопасности морепродуктов и качества окружающей среды, где уже проведено более 4 тыс. исследований, включая анализ загрязненного воздуха и воды, следует из сообщения ведомства.
Роспотребнадзор расширил свои лабораторные мощности на Черноморском побережье, лаборатории в Анапе и Ялте будут оснащены для более тщательной оценки безопасности рыбы и других морепродуктов. Усиленный контроль направлен на выявление потенциально опасных веществ, которые могут угрожать здоровью населения, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
На данный момент проведено 102 исследования. В зоне чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, продолжаются ежедневные проверки качества окружающей среды, включая атмосферный воздух и питьевой воды, готовых блюд из полевых кухонь, мест размещения волонтеров, участвующих в ликвидации последствий ЧС, также проверяются условия их проживания. С начала работ выполнено 937 исследований воды и 3254 исследования воздуха.
Кроме того, ведутся исследования песка после очистки от нефтепродуктов. Оценивается воздействие загрязнений на здоровье населения посредством отбора проб воды, воздуха, песка и почвы. Роспотребнадзор также напоминает о необходимости избегать вылова рыбы в загрязненных районах и проверять улов на наличие запахов и изменений.
Специалисты призывают обращаться в лаборатории для анализа рыбы при подозрении на загрязнение. Ситуация находится под личным контролем главы Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что более 32,5 тыс. волонтеров из 20 регионов России участвуют в ликвидации последствий разлива 2,4 тыс. тонн мазута в Черном море, загрязнившего побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Георгий Арапов из партии «Новые люди» заявил, что Сочи и Адлер остаются безопасными для отдыха после недавних выбросов мазута в Черное море.
До этого специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.