Роспотребнадзор усилил контроль за качеством окружающей среды на Черноморском побережье

Роспотребнадзор усилил контроль на Черноморском побережье за качеством окружающей среды

Tекст: Вера Басилая

Роспотребнадзор расширил свои лабораторные мощности на Черноморском побережье, лаборатории в Анапе и Ялте будут оснащены для более тщательной оценки безопасности рыбы и других морепродуктов. Усиленный контроль направлен на выявление потенциально опасных веществ, которые могут угрожать здоровью населения, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

На данный момент проведено 102 исследования. В зоне чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, продолжаются ежедневные проверки качества окружающей среды, включая атмосферный воздух и питьевой воды, готовых блюд из полевых кухонь, мест размещения волонтеров, участвующих в ликвидации последствий ЧС, также проверяются условия их проживания. С начала работ выполнено 937 исследований воды и 3254 исследования воздуха.

Кроме того, ведутся исследования песка после очистки от нефтепродуктов. Оценивается воздействие загрязнений на здоровье населения посредством отбора проб воды, воздуха, песка и почвы. Роспотребнадзор также напоминает о необходимости избегать вылова рыбы в загрязненных районах и проверять улов на наличие запахов и изменений.

Специалисты призывают обращаться в лаборатории для анализа рыбы при подозрении на загрязнение. Ситуация находится под личным контролем главы Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что более 32,5 тыс. волонтеров из 20 регионов России участвуют в ликвидации последствий разлива 2,4 тыс. тонн мазута в Черном море, загрязнившего побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Георгий Арапов из партии «Новые люди» заявил, что Сочи и Адлер остаются безопасными для отдыха после недавних выбросов мазута в Черное море.

До этого специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.