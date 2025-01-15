Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
В Госдуме назвали безопасные для отдыха места на Черном море после разлива мазута
Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными местами для отдыха после выбросов мазута
Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Георгий Арапов из партии «Новые люди» заявил, что Сочи и Адлер остаются безопасными для отдыха после недавних выбросов мазута в Черное море.
Арапов отметил: «Адлер, Сочи – все, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута», передает РИА «Новости».
Он объяснил, что мазутное пятно, образовавшееся после крушения танкеров, по прогнозам, не будет двигаться вправо, а скорее направлено в левую сторону, в сторону Крымского полуострова.
Накануне специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий этой аварии.
Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что мазут из потерпевших крушение танкеров может вытечь в летний сезон, если суда не будут подняты, что приведет к загрязнению берегов.