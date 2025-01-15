В Госдуме назвали безопасные для отдыха места на Черном море после разлива мазута

Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными местами для отдыха после выбросов мазута

Tекст: Дарья Григоренко

Арапов отметил: «Адлер, Сочи – все, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута», передает РИА «Новости».

Он объяснил, что мазутное пятно, образовавшееся после крушения танкеров, по прогнозам, не будет двигаться вправо, а скорее направлено в левую сторону, в сторону Крымского полуострова.

Накануне специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий этой аварии.

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что мазут из потерпевших крушение танкеров может вытечь в летний сезон, если суда не будут подняты, что приведет к загрязнению берегов.