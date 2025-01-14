Акваторию Черного моря в Севастополе и Анапе очистили от мазута

Специалисты очистили акваторию Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута

Tекст: Ольга Иванова

Специалисты завершили очистку акватории Черного моря в районах Севастополя и Анапы от мазута после недавнего инцидента с танкерами у Керченского пролива, сообщает ТАСС.

По состоянию на вторник, повторных загрязнений зафиксировано не было, как сообщили журналистам в ФГБУ «Морспасслужба». С 5 января суда учреждения регулярно обследовали акваторию, и в результате было очищено более 100 квадратных метров от мазута.

В Севастополе с момента обнаружения загрязнений было собрано более 1,5 тыс. кг нефтесодержащих отходов, а в Анапе – около 14,8 тыс. кг. В устьях рек и лиманах Анапы установлено 210 метров боновых заграждений, и мониторинг акватории продолжается. За последние сутки сообщений о новых загрязнениях у причалов порта не поступало.

Напоминаем, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Один из моряков погиб, а остальных удалось эвакуировать. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. По оценкам Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что меньше первоначальной оценки.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.