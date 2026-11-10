Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный

Мишустин: С Восточного впервые отправят на орбиту два частных спутника

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В этом году с космодрома Восточный впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Конечно, мы будем расширять такую практику, внедрять новые меры при обеспечении равных условий для отраслевых игроков и продолжим уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли», – цитирует премьера ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

Президент Владимир Путин сообщил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный.

В сентябре Баканов анонсировал первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на Восточном в 2027 году.