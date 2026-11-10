МВД назвало число состоящих в реестре контролируемых лиц иностранцев

МВД: В реестре контролируемых лиц в России числятся 820 тыс. иностранцев

Tекст: Ольга Иванова

Во вторник глава ведомства принял участие в «Правительственном часе» в рамках пленарного заседания Совета Федерации, передает РИА «Новости». Колокольцев напомнил о начале работы реестра контролируемых лиц с начала 2025 года. По его словам, реестр выступает эффективным инструментом «для понуждения нелегалов к выезду из страны».

Лицам из реестра запрещено управлять транспортом, регистрировать брак, кроме того, им блокируют счета.

«На сегодняшний день в реестре числится порядка 820 тыс. иностранных граждан, из которых 140 тыс. – несовершеннолетние, 210 тыс. – женщины», – сказал глава МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о сокращении числа преступлений с поддельными документами в Московском регионе в три раза.

Правоохранительные органы пресекли с начала года более 3,5 тыс. преступлений в сфере организации незаконной миграции в страну.

Колокольцев назвал борьбу с нелегальной миграцией в числе главных задач ведомства.