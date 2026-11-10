Число жертв нападений медведей в России выросло до 33 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина погиб 7 ноября во время охоты на лося в охотничьих угодьях Юрьянского муниципального округа, оказавшись в непосредственной близости от берлоги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Ранее сообщалось о 32 погибших в результате нападений медведей в России. Больше всего жертв зафиксировано в Красноярском крае (девять человек) и Иркутской области (семь человек). Погибшие также есть в Томской, Архангельской, Вологодской областях, Бурятии, Туве, ЯНАО, на Камчатке и Алтае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Томской области родственники обнаружили растерзанные останки охотника около таежного зимовья.

Днем ранее в окрестностях поселка Орехово нашли тело мужчины с травмами, характерными для нападения медведя.

В конце прошлого месяца на полуострове Таймыр в Красноярском крае белый медведь напал на дорожного рабочего.