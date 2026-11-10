В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Экс-подполковник СБУ заявил о запредельном масштабе пыток на Украине
Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил о запредельном масштабе пыток на Украине
Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что масштаб беззакония вокруг секретных украинских тюрем и пыточных перешел все разумные границы.
«Масштаб, размах этого беспредела, связанного с секретными тюрьмами, переходит уже все разумные границы», – цитирует Прозорова РИА «Новости».
По его словам, жители Украины начинают преодолевать страх и возмущаться обнародованным фактам. Он предположил, что протесты против тайных тюрем могут разрастись по всей стране, однако пока украинским властям удается купировать недовольство.
Ранее Прозоров сообщил, что пыточные существуют в каждом управлении СБУ, располагаясь в частных домах, тирах и на складах, и используются как механизм получения нужных показаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине.
В тот же день правоохранительные органы Украины совместно со Службой безопасности установили личности 130 участников протестных акций возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.
В среду СБУ сообщила о задержании водителя скорой помощи и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.