Экс-подполковник СБУ заявил о запредельном масштабе пыток на Украине

Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил о запредельном масштабе пыток на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Масштаб, размах этого беспредела, связанного с секретными тюрьмами, переходит уже все разумные границы», – цитирует Прозорова РИА «Новости».

По его словам, жители Украины начинают преодолевать страх и возмущаться обнародованным фактам. Он предположил, что протесты против тайных тюрем могут разрастись по всей стране, однако пока украинским властям удается купировать недовольство.

Ранее Прозоров сообщил, что пыточные существуют в каждом управлении СБУ, располагаясь в частных домах, тирах и на складах, и используются как механизм получения нужных показаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине.

В тот же день правоохранительные органы Украины совместно со Службой безопасности установили личности 130 участников протестных акций возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.

В среду СБУ сообщила о задержании водителя скорой помощи и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.