В Абу-Даби началась встреча делегации Украины и представителей стран Запада

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинская делегация начала работу в столице ОАЭ перед переговорами в формате Россия – Украина – США, встретившись с представителями Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, передает ТАСС.

К предварительным консультациям также присоединятся специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Сверим позиции и скоординируем позиции перед следующим этапом переговоров. Далее трехсторонний формат с участием Украины, США и России», – заявил Умеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров анонсировал согласование принципов урегулирования на Украине по итогам переговоров в Абу-Даби.

В воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил об участии европейских стран в трехсторонней встрече.