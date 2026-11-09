Кушнер назвал контакты России и Европы условием урегулирования на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, долгосрочное урегулирование кризиса потребует прямого взаимодействия Москвы и европейских партнеров Вашингтона по вопросам безопасности, пишет ТАСС. «В конечном счете достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые их затрагивают», – заявил Кушнер.

Он добавил, что вместе со спецпосланником Вашингтона по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом планирует провести консультации с представителями Евросоюза, НАТО, Украины, Германии, Франции, Британии и Италии. Встречи пройдут перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.

Эти обсуждения станут первыми трехсторонними переговорами с февраля, отметил Кушнер. Цель контактов заключается в том, чтобы свести Москву и Киев вместе для прямого обсуждения послевоенных обеспокоенностей и потенциальных решений, что должно укрепить импульс для перехода к следующему этапу диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал невозможным завершение конфликта без диалога европейских стран с Россией.

В пятницу Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров за счет европейских союзников США.