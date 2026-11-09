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Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников ЗАЭС
Гросси призвал прекратить атаки на сотрудников Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси решительно осудил смертоносные атаки на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и призвал немедленно их прекратить.
«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси решительно осуждает эти смертоносные удары и заявляет, что они представляют собой неприемлемые нападения, нарушающие основополагающие принципы ядерной безопасности», – передает РИА «Новости» заявление агентства.
Отмечается, что представителей МАГАТЭ проинформировали о гибели сотрудника ЗАЭС в результате атаки беспилотника. Также при атаке БПЛА погиб сотрудник расположенной неподалеку Запорожской теплоэлектростанции.
Глава агентства подчеркнул, что весь персонал атомных электростанций должен иметь возможность выполнять свою работу без чрезмерного стресса и страха. «Все подобные нападения на работников атомных электростанций должны быть немедленно прекращены», – заявил Гросси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Запорожской атомной электростанции сообщили о гибели электрослесаря в результате удара украинского беспилотника.
В пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал проявить максимальную сдержанность в районе станции.
На прошлой неделе руководство ЗАЭС пообещало сообщить инспекторам агентства о гибели сотрудницы предприятия из-за атаки украинского дрона.