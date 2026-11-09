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Житель Шебекино пострадал при детонации беспилотника
Мирный житель Шебекино Белгородской области пострадал при детонации дрона
В Белгородской области местный житель получил акубаротравму в результате детонации FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил региональный оперативный штаб.
Мужчине оказали медицинскую помощь в городской больнице № 2 Белгорода, после чего отпустили домой, сообщил оперативный штаб Белгородской области в Max. Кроме того, в Шебекино из-за удара FPV-дрона загорелся пассажирский автобус, пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Еще один беспилотник взорвался на территории частного дома, повредив хозяйственную постройку. В селе Ржевка от детонации дрона пострадал грузовой автомобиль.
В Грайворонском округе в селе Гора-Подол дрон спровоцировал пожар в гараже, который был потушен. В самом Грайвороне беспилотник взорвался на дороге, в результате чего в частном доме выбило окна. В селе Ивановская Лисица повреждены крыша гаража и стекла автомобиля.
В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник пробил кровлю надворной постройки. В селе Березовка Борисовского округа атака дрона привела к повреждению крыши и окон частного дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Борисовском и Ракитянском округах двое мужчин получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на автомобили.
В субботу в поселке Ивня мирная жительница получила акубаротравму при детонации украинского беспилотника.