Украинский беспилотник ударил по пожарной машине МЧС в Лисичанске

МЧС: Украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну в Лисичанске

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Max, ночью из-за атаки дрона начался пожар, на который были направлены спасатели. По пути автоцистерна подверглась удару беспилотника.

Отмечается, что личный состав успел покинуть автомобиль, благодаря чему удалось избежать жертв.

В результате удара пожарный автомобиль получил повреждения, беспилотник попал в кабину боевого расчета, уточнили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре трое сотрудников МЧС пострадали при ударе украинского беспилотника по пожарной автоцистерне в Запорожской области.

В августе боевой расчет спасателей в Лисичанске избежал гибели при атаке беспилотника ВСУ на спецтехнику.

В июне украинский дрон сбросил взрывчатку на автоцистерну спасателей в городе Сватово в ЛНР.