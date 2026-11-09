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Украинский беспилотник ударил по пожарной машине МЧС в Лисичанске
МЧС: Украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну в Лисичанске
Украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну МЧС России в Лисичанске Луганской народной республики, когда спасатели ехали к месту возгорания, пострадавших нет.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Max, ночью из-за атаки дрона начался пожар, на который были направлены спасатели. По пути автоцистерна подверглась удару беспилотника.
Отмечается, что личный состав успел покинуть автомобиль, благодаря чему удалось избежать жертв.
В результате удара пожарный автомобиль получил повреждения, беспилотник попал в кабину боевого расчета, уточнили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре трое сотрудников МЧС пострадали при ударе украинского беспилотника по пожарной автоцистерне в Запорожской области.
В августе боевой расчет спасателей в Лисичанске избежал гибели при атаке беспилотника ВСУ на спецтехнику.
В июне украинский дрон сбросил взрывчатку на автоцистерну спасателей в городе Сватово в ЛНР.