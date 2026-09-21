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Сотрудники МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области
Трое сотрудников МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области трое сотрудников МЧС получили ранения в результате удара украинского беспилотника по пожарной автоцистерне.
«20 сентября поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади 120 квадратных метров в пгт Веселое Веловского муниципального округа. К месту пожара было направлено отделение пожарно-спасательной части в составе пяти человек. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. При возвращении в пожарно-спасательное подразделение огнеборцы МЧС России подверглись атаке БПЛА. В результате происшествия пострадали трое сотрудников личного состава», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В результате инцидента повреждения также получила пожарная автоцистерна. В МЧС подчеркнули, что специалисты продолжают выполнять свой профессиональный долг, несмотря на сложную оперативную обстановку, оказывая помощь людям и ликвидируя последствия чрезвычайных ситуаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе водитель пожарной машины получил ранения при атаке украинского беспилотника в ДНР.
В июле в Запорожской области старший пожарный пострадал от сброса боеприпаса с дрона.
В мае двое спасателей получили травмы из-за повторного удара БПЛА в этом же регионе.