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Украинским банкам разрешили автоматически списывать средства должников
С октября текущего года все украинские кредитные организации начнут самостоятельно взимать задолженности со счетов граждан, предупредил министр юстиции Денис Маслов.
Инициатива предполагает масштабную цифровизацию процессов взыскания, передает ТАСС. Осенью местная финансовая система окончательно перейдет на новый формат работы с неплательщиками.
«У нас есть задание, чтобы в октябре все банки на Украине были подключены к автоматизированной системе исполнительных производств. Это позволит находить средства должника в автоматическом порядке, проводить списание средств и погашение соответствующих задолженностей», – подчеркнул Маслов.
По словам министра, на сегодня подобные договоры заключены только с государственными кредитными организациями. Однако уже в следующем месяце к единой базе планируют подключить абсолютно все финансовые учреждения страны.
Напомним, количество долгов за коммунальные услуги на Украине превысило 800 тыс.
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