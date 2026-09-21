Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Мессенджер Telegram продлил права на товарные знаки в России
Популярный сервис обмена сообщениями Telegram сохранил юридическую защиту своего названия и узнаваемого логотипа в виде бумажного самолетика на территории России еще на десять лет.
Дубайская компания Telegram FZ-LLC официально пролонгировала действие исключительных прав на два ключевых бренда, передает ТАСС. Речь идет о словесном наименовании мессенджера и графическом изображении летящего самолетика. Данные заявки изначально подавались разработчиками в 2016 году.
Текстовый бренд зарегистрирован по девятому классу международной классификации, охватывающему программное обеспечение для электронных сообщений. Изобразительный логотип защищен сразу по трем категориям, включая доступ к интернету и разработку компьютерного оборудования.
Российское законодательство позволяет продлевать исключительное право на товарный знак неограниченное количество раз. Соответствующая процедура проводится каждые десять лет в течение последнего года действия текущей регистрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае срок действия правовой защиты словесного бренда Telegram в России подошел к концу.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов заверил россиян в отсутствии планов по полной блокировке мессенджера.
Весной американская корпорация Apple официально продлила действие десяти своих ключевых товарных знаков в стране до 2036 года.