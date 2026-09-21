Мессенджер Telegram продлил права на товарные знаки в России

Tекст: Денис Тельманов

Дубайская компания Telegram FZ-LLC официально пролонгировала действие исключительных прав на два ключевых бренда, передает ТАСС. Речь идет о словесном наименовании мессенджера и графическом изображении летящего самолетика. Данные заявки изначально подавались разработчиками в 2016 году.

Текстовый бренд зарегистрирован по девятому классу международной классификации, охватывающему программное обеспечение для электронных сообщений. Изобразительный логотип защищен сразу по трем категориям, включая доступ к интернету и разработку компьютерного оборудования.

Российское законодательство позволяет продлевать исключительное право на товарный знак неограниченное количество раз. Соответствующая процедура проводится каждые десять лет в течение последнего года действия текущей регистрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае срок действия правовой защиты словесного бренда Telegram в России подошел к концу.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заверил россиян в отсутствии планов по полной блокировке мессенджера.

Весной американская корпорация Apple официально продлила действие десяти своих ключевых товарных знаков в стране до 2036 года.