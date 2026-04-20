Apple продлила регистрацию товарных знаков в России

Корпорация Apple продлила действие десяти товарных знаков в России до 2036 года

Tекст: Мария Иванова

Американская технологическая корпорация продлила действие как минимум десяти своих товарных знаков на территории России, передает РИА «Новости».

В их число вошел знаменитый логотип в виде откусанного яблока с различными вариантами штриховки. Изучение электронной базы Роспатента подтвердило факт регистрации заявлений компании.

Сроки истечения исключительных прав на бренды варьировались по месяцам. Права на ICLOUD и iCloud действовали до июня 2026 года, товарный знак APPLE и логотип – до июля. Знаки macOS, макОС, MACOS и Made for Apple Watch заканчивались в августе, а изображение колец активности и бренд iPhone – в сентябре 2026 года.

Роспатент полностью удовлетворил заявление корпорации о продлении владения всеми десятью знаками. Теперь их действие на территории России официально пролонгировано до 2036 года. Напомним, что производитель электроники и программного обеспечения приостановил продажи техники и работу сервиса Apple Pay в стране в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американская компания продлила права на использование шести своих брендов на территории страны до 2036 года.

В феврале корпорация зарегистрировала в России новый товарный знак Apple DockKit для местных разработчиков.

В начале апреля производитель электроники прекратил обработку платежей российских пользователей в магазине приложений App Store.