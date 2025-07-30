На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.24 комментария
В Москве заочно арестовали сына режиссера «Моей прекрасной няни»
Сын режиссера сериалов и лидер РДК Кирющенко заочно арестован в Москве
Суд в Москве заочно арестовал лидера Русского добровольческого корпуса (запрещенная в России террористическая организация), сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко( внесен в перечень террористов и экстремистов).
Московский суд заочно арестовал Василия Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов), одного из лидеров запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), передает РИА «Новости».
Решение об аресте было принято по ходатайству следствия. В материалах дела говорится о предъявлении Кирющенко обвинения по части 2 статьи 205.5 УК РФ за участие в деятельности террористической организации.
Правоохранительные органы уточнили, что Кирющенко считается одним из руководителей РДК, сформированного в 2022 году. В состав организации входят выходцы из России, уехавшие на Украину для ведения вооруженных действий против России. В отношении Кирющенко также ведется расследование по статье о призывах к терроризму.
Судья объявил решение о заключении под стражу заочно, поскольку Кирющенко находится за пределами России.
Ранее МВД объявило Василия Кирющенко в розыск.
В июне 2025 года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
Кирющенко, которого называют идеологом «Русского добровольческого корпуса», включили на сайт «Русофобы».