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На сайте «Русофобы» появились новые фигуранты
Список фигурантов на сайте «Русофобы» пополнился журналистами, блогерами и иностранными политологами, включая известных критиков спецоперации на Украине.
На сайте «Русофобы» опубликован обновленный список лиц, которых его создатели называют прозападными пропагандистами и оппонентами властей России, передает «Русофобы». В числе новых персонажей оказались оппозиционные блогеры, политологи, журналисты, а также организаторы протестных акций.
В список вошли Виктор Шендерович** (внесен в Реестр физлиц, выполняющих функции СМИ-иноагента) – оппозиционер, журналист и колумнист The New Times, которого на сайте называют активным противником спецоперации и распространителем западной дезинформации.
Также среди новых фигур Василий Кирющенко, которого авторы ресурса называют идеологом «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в России) и солдатом ВСУ.
В перечень добавлены Максим Кац** (внесен в список иноагентов) – блогер и бывший директор фонда «Городские проекты», американский политолог Пол Гобл, которого на сайте называют бывшим сотрудником ЦРУ.
В списке также оказались комик Антон Устимов** (Пикули) (внесен в Реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), известный своей критикой российских властей, и Сергей Давидис( признан иноагентом), член совета «Правозащитного центра Мемориал*»( признан иноагентом), который выступает против спецоперации на Украине.
Ранее инициативная группа из ветеранов СВО и патриотически настроенных россиян создала платформу «Русофобы», где размещаются данные об организациях и лицах, действующих против интересов России.
Сама платформа призвана информировать о персонажах и организациях, распространяющих негатив о России, а перечень лиц, которых относят к русофобам, расширили за счет оппозиционных деятелей, журналистов и представителей ряда антироссийских проектов.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом