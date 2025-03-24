  • Новость часаКонсультации России и США в Эр-Рияде завершены
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
    Песков: Россия и США не подпишут документов после консультаций в Эр-Рияде
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    В США предупредили о возможном дефолте
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    24 марта 2025, 22:44 • Новости дня

    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов

    Малькевич: Реестр «Русофобы» создан для медиаборьбы

    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сайт «Русофобы» призван информировать о персонах и организациях, распространяющих негатив о России. Помимо имен, реестр будет содержать данные об их высказываниях или поступках, порочащих страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы».

    «За годы спецоперации наше общество заметно сплотилось и усилилось. Однако некоторые граждане до сих пор пытаются сеять смуту, допуская язвительные комментарии о бойцах СВО или публично излагая русофобские тезисы. Именно для медиаборьбы с ними предложено создать реестр русофобов», – сказал Александр Малькевич, журналист, политолог, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.

    «Некоторые могут возразить, мол, аналогичную работу уже выполняет реестр иноагентов. Однако для внесения человека в этот список необходимо установить факт наличия зарубежного финансирования. Не все ненавистники России могут этим "похвастаться". Но это не означает, что их злодеяния должны упускаться из виду», – поясняет собеседник.

    «Поэтому в новый реестр будут внесены ФИО гражданина, а также данные о его словах или поступках, порочащих нашу страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе. Задача раскрыть их персональные данные перед создателями проекта не стоит. Это и отличает проект "Русофобы" от печально известного украинского сайта "Миротворец"», – добавляет эксперт.

    Малькевич напомнил, что администраторы «Миротворца» не только публикуют чувствительные данные о «врагах» Украины, но и регулярно призывают к расправам над ними – «таким образом жизнь человека, чья фотография появилась в списке, автоматически попадает под угрозу».

    «Но авторы российского сайта заниматься людоедством не собираются. У проекта есть утилитарная задача: например, многие активисты по всей стране занимаются организацией научно-просветительских мероприятий. Им приходится искать и приглашать лекторов, чью идеологическую позицию проверить не всегда возможно. Теперь, чтобы перестраховаться, им достаточно вбить имя конкретного человека в реестр и сделать выводы», – заключил Малькевич.

    Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы». Автором проекта выступила инициативная группа граждан, в которую входят ветераны СВО и неравнодушные патриоты. Как сказано на сайте проекта, каждый понедельник на нем будет публиковаться информация о персонах, распространяющих ложь и клевету о России.

    Основной задачей платформы является предупреждение населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности. Предполагается, что в список физических лиц попадут также структуры и фонды, пытающиеся применить технологии цветных революций в отношении России.

    24 марта 2025, 09:40 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

    Российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области

    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги, сообщили в группировке «Север».

    Российские ракетчики нанесли удар по позициям украинских войск в Краснопольском районе Сумской области, уничтожено более 50 человек личного состава и несколько единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки, пикапы и багги, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», неофициальном ресурсе воинов группировки войск «Север».

    Группировка войск «Север» также сообщила о зачистке приграничных районов и отражении попыток проникновения украинских войск в Белгородскую область. Операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили мобильную технику и живую силу противника при попытке прорыва на квадроциклах в направлении Демидовки.

    В районе суджанского приграничья продолжается укрепление позиций и зачистка лесных массивов. Враг перебрасывает дополнительные подразделения, включая 47-ю механизированную бригаду, и заминировал участок юго-восточнее Гоголевки.

    ВС России также захватили в плен одного из украинских военнослужащих. По итогам за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники, из которых четыре единицы бронетанковой. В Курской области продвижение составило более 3300 метров, уничтожено шесть единиц бронетехники.

    В Волчанском и Липцовском направлениях также были нанесены значительные потери украинским формированиям, уничтожены три боевые группы с техникой, сбиты два разведывательных беспилотника «Фурия».

    Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Российские силовики сообщали, что ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений.

    Эксперты указывали на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.

    Коментарии (2)
    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Коментарии (13)
    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (2)
    24 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.

    Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.

    Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

    Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    Коментарии (8)
    24 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки потеряла свыше 175 человек в Сумской области, а также значительное количество военной техники, включая французскую САУ Caesar, сообщило Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» уничтожили живую силу и технику ВСУ у Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья в Сумской области, украинская сторона потеряла более 175 бойцов, два танка, четыре бронированные машины и 18 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожено четыре артиллерийских орудия, включая Caesar, и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны у шести поселков в Харьковской области и у четырех поселков в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла более 250 человек, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

    Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS, а также 227 дронов самолетного типа.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 48 тыс. беспилотников, 22 тыс. танков и других машин, а также 33 тыс. единиц специальной техники.

    Ранее сообщалось, что российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, ВСУ потеряли более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги.

    Коментарии (12)
    24 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Британские военные сочли планы Стармера по Украине политическим театром

    Британские военные источники Telegraph охарактеризовали планы Стармера по Украине как политический театр

    Британские военные сочли планы Стармера по Украине политическим театром
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Британские военные подвергли критике планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках деятельности «коалиции желающих», пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

    Источники Telegraph назвали эти инициативы политическим театром, указывая на отсутствие конкретных военных планов и стратегических предположений. Они считают, что премьер-министр поспешил с заявлениями, не имея ясного понимания о том, как будет реализована подобная миссия, передает РИА «Новости».

    Один из источников отметил, что никто из крупных мировых игроков, включая Россию и США, не поддерживает идею создания коалиции под руководством Британии. «Она даже не может защитить себя. В чем ее миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как ею командуют, снабжают и размещают? Как долго она будет там находиться и почему? Никто не знает», – заявил источник.

    С этим связывают и участившиеся разговоры «о самолетах и кораблях», которые не требуют присутствия на украинской земле, вместо обсуждения «высадки войск на землю». Этот подход, по мнению источников, гораздо проще в реализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. СМИ сообщили, что Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил. Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину.

    Коментарии (3)
    24 марта 2025, 00:14 • Новости дня
    США и Украина завершили переговоры в Эр-Рияде

    Умеров сообщил о завершении переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Американская и украинская делегации завершили переговоры в Эр-Рияде после пяти часов консультаций, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Умеров назвал встречу «продуктивной и целенаправленной». По его словам, обсуждались «ключевые вопросы, включая энергетику». Переговоры заняли около пяти часов, включая перерыв, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что украинская делегация не планирует встреч с представителями России в Эр-Рияде. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с экспертными группами США.

    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уничтожение НПС «Кавказская» в результате атаки украинских БПЛА привело к невозможности транспортировки нефти через систему КТК.

    После атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стала невозможна, передает РИА «Новости». Консорциум сообщил, что работы по восстановлению продолжаются на другой станции – «Кропоткинская».

    Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.

    Коментарии (20)
    24 марта 2025, 14:38 • Новости дня
    Штурмовик Су-25 потерпел аварию в Приморье

    Минобороны: Су-25 потерпел аварию в Приморье, пилот выжил

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Приморском крае штурмовик Су-25 совершил аварийную посадку при учебном полете, пилот катапультировался и был эвакуирован, его жизни ничего не угрожает, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности, не причинив разрушений на земле, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В связи с происшествием на место инцидента вылетела комиссия ВКС России для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.

    На прошлой неделе в Волосовском районе Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28.

    В декабре на Камчатке Ан-2 совершил аварийную посадку из-за возможного обледенения, все находившиеся на борту были найдены живыми, а пассажир и пилоты доставлены в больницу.

    Коментарии (2)
    24 марта 2025, 10:48 • Новости дня
    ФСБ задержала сотрудника надзорного органа за госизмену

    ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа РФ за госизмену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.

    Как передает ТАСС, сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России был задержан за государственную измену. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанный подозревается в сотрудничестве с представителями Украины на конфиденциальной основе.

    По данным следствия, в 2024 году задержанный передал украинской стороне информацию о проводимых в России работах для защиты объектов промышленности и энергетики, а также о дислокации подразделений Вооруженных сил на приграничных территориях. В ФСБ сообщили, что эта деятельность была направлена против безопасности Российской Федерации.

    По словам источника в ФСБ, сотрудник действовал по собственной инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жительницу Крыма за сбор данных о военных объектах. Житель Люберец получил 19 лет за подготовку диверсии по заданию ВСУ. ФСБ также задержала жителя Керчи за госизмену.


    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 05:45 • Новости дня
    Бразилия посоветовала Европе избавиться от навязчивой идеи о захвате Россией

    Помощник президента Бразилии Аморим раскритиковал Европу за навязчивую идею о захвате Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна избавиться от навязчивой идеи о том, что Россия якобы собирается ее захватить, заявил помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

    «Европе придется освободиться от навязчивой идеи, что она будет захвачена Россией», – приводит слова Аморима РИА «Новости» со ссылкой на Folha de S. Paulo.

    Он подверг критике заявления о том, что «у России экспансия заложена в ДНК», напомнив о вторжении Наполеона.

    Аморим подчеркнул, что многие страны после начала специальной военной операции на Украине желали «уничтожения» России. Однако, по его словам, это было бы катастрофической идеей. Россия должна рассматриваться как фактор стабильности для мира и Европы, сказал Аморим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аморим сообщил, что в мае президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    В феврале да Силва сообщил, что отказал Германии в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в Европе начинают понимать отсутствие у России планов по захвату континента.

    Коментарии (2)
    24 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обменах пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ за помощь в обменах пленными между Россией и Украиной, а также обсудил с ним российско-американский диалог по урегулированию украинского конфликта.

    Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль в Telegram-канале. Президент России выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ в обменах удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Лидеры также обсудили развитие российско-американского диалога, направленного на мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Аль Нахайян выразил поддержку усилиям России и США, отметив важность консультаций в Эр-Рияде.

    Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и выразили готовность продолжать реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Они также подчеркнули важность координации в рамках «ОПЕК плюс».

    Путин поздравил эмиратского лидера и народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал президенту России Владимиру Путину приветствие и пожелания дальнейшего процветания России.

    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 00:50 • Новости дня
    Над регионами России сбили 28 украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями сбиты 28 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 22.20 до 23.10 мск над Ростовской областью сбиты 17 дронов, над Воронежской – шесть, над Белгородской – четыре, над Брянской – один.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, с 21.25 до 22.20 мск было сбито семь украинских беспилотников, с 21.00 до 21.15 мск уничтожили еще четыре.

    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 05:57 • Новости дня
    ПВО отразила массированную воздушную атаку на Ростовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила массированную воздушную атаку на Ростовскую область, никто не пострадал, разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Атакам беспилотников подверглись несколько районов Ростовской области. БПЛА были сбиты в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах. Кроме того, БПЛА сбиты в Новошахтинске и на подлете к Ростову, сообщил Слюсарь в Telegram.

    Напомним, в Ростове-на-Дону и трех районах Ростовской области ввели режим ЧС после падения беспилотников, повредивших здания и ранивших людей.

    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков: США могут отслеживать удары по энергетической инфраструктуре

    Песков заявил, что США способны отслеживать удары по энергетической инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон имеет возможность наблюдать за нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре и делать выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Вашингтон способен отслеживать нарушения договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре. По его словам, Россия внимательно следит за ситуацией, он отметил, что американские партнеры также могут мониторить события и делать соответствующие выводы, передает ТАСС.

    В понедельник ВСУ совершили новую атаку на нефтестанцию «Кропоткинская». До этого Минобороны назвало удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае срывом мирных инициатив Трампа.

    Ранее Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 07:25 • Новости дня
    ПВО России сбила 28 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников, из которых 24 были сбиты над Брянской и Ростовской областями.

    Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Из них 12 аппаратов были сбиты над Брянской областью и еще 12 – над Ростовской областью.

    Дополнительно сообщается, что два беспилотника были уничтожены над территорией Республики Крым, а по одному – над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО отразила массированную воздушную атаку на Ростовскую область. Ранее сообщалось, что ПВО сбила семь украинских беспилотников над регионами России. Также сообщалось, что Минобороны России сбило четыре украинских дрона над Крымом.

    Коментарии (0)
    Главное
    Трамп анонсировал пошлины 25% на торговлю с покупателями нефти Венесуэлы
    Госдума ограничила снятие наличных с уличенных в мошенничестве счетов
    Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров
    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной
    Выручка китайского автопроизводителя BYD превзошла Tesla
    Роман Мадянов и Евгения Добровольская удостоены посмертно премии «Ника»

    Когда подешевеют кредиты

    Кредитование, рынок труда и рубль помогают инфляции замедляться. Однако Центробанк не спешит снижать ставку. Эксперты ждали от Эльвиры Набиуллиной после пятничного заседания хороших новостей: когда же ставку все-таки начнут снижать. Но не дождались. Более того, глава ЦБ все еще не исключает повышения ставки. Впрочем, экономисты более оптимистичны. Когда кредитные деньги в России начнут дешеветь? Подробности

    Перейти в раздел

    Бербок готовят возмутительно почетную ссылку

    Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу. С высокой долей вероятности ее кандидатуру предложат на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что уже подтвердили в Берлине. Но это очень плохая идея. Подробности

    Перейти в раздел

    Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм

    Российский МИД в субботу выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по энергетическим объектам РФ. Продолжение украинских атак в дипведомстве расценили как полную недоговороспособность. Ситуация объясняется в том числе и тем, что на Украине остаются сильны позиции неконтролируемых Киевом противников перемирия, которые применят любые средства для срыва договоренностей России и США, предупреждают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

    Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект. И главным оправданием этой стройки в итоге становится мифическая «русская угроза». Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............