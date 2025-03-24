Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.4 комментария
Ветераны СВО создали платформу для отслеживания русофобов
Ветераны СВО и общественники России запустили сайт со списком русофобов и их действий
Инициативная группа, в которую входят ветераны СВО и патриотически настроенные россияне, создала платформу «Русофобы», где будут публиковаться данные об организациях и лицах, действующих против интересов России и дестабилизирующих общественно-политическую обстановку.
Инициативная группа граждан России, в которую входят ветераны СВО и патриоты, создала платформу «Русофобы» для фиксации организаций, движений и отдельных лиц, действующих против российских интересов. Сведения будут представлены на сайте russophob.ru, а также в telegram-канале russophob_ru.
Как сообщили создатели ресурса, на сайте и в Telegram будут регулярно публиковаться сведения о тех, кто стремится дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России и нанести урон стране на международной арене. По словам инициативной группы, задачей проекта является предупреждение и информирование населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности.
Создатели проекта объясняют, что россиянам важно знать своих врагов в лицо. В список попадут беглые либералы, артисты, критикующие Россию за гонорары западных фондов, а также иностранные структуры и фонды, реализующие диверсии и пытающиеся внедрить технологии цветных революций. Эти данные будут открыты для всех желающих ознакомиться и включают в себя как имена и фотографии, так и места работы и жительства.