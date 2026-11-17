Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
ФБР изъяло роутер для расследования причин масштабного сбоя в авиасообщении США
CNN: ФБР изучает оборудование после крупного сбоя в авиасообщении США
Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает маршрутизатор и другое изъятое оборудование, ставшее причиной масштабного сбоя в авиасообщении США, сообщил источник CNN.
«По словам источника, знакомого с ходом расследования, ФБР изучает маршрутизатор и другое оборудование, ставшее причиной сбоя. План состоит в том, чтобы попытаться восстановить произошедшее и воспроизвести техническую проблему, которая, по данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), перегрузила систему и привела к сбоям в связи», – передает CNN.
Представитель ФБР заявил, что ведомство оказывает помощь FAA и компании L3Harris в изучении оборудования.
Ранее сообщалось об отсутствии признаков угрозы безопасности или злонамеренного нападения, стоящих за общенациональной приостановкой полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный сбой в системе управления воздушным движением США объяснили установкой одного маршрутизатора.
В понедельник убытки четырех крупнейших американских авиакомпаний после общенациональной приостановки полетов оценили в 345 млн долларов.
В воскресенье министр внутренней безопасности страны Маркуэйн Маллин исключил увольнения в связи с перебоями в авиасообщении.