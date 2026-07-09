Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
NYT: Новый самолет Трампа оказался хуже старого борта
Новый самолет президента США Дональда Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Подаренный Катаром президентский борт уступает старому самолету по техническому оснащению, передает РИА «Новости».
Глава Белого дома прибыл в Турцию на новом лайнере, однако покинул Анкару на прежнем воздушном судне, а в Британии вновь пересел на подаренный борт.
«Новый самолет не обладает всеми возможностями прежнего борта», – отмечает американское издание. Старый самолет, предположительно, был оборудован системой ослепления зенитных ракет, наличие которой на новом лайнере не подтверждено.
Белый дом подчеркнул, что новый Air Force One оснащен передовыми протоколами безопасности для защиты президента. Примечательно, что после вылета старого борта из Анкары сервисы отслеживания временно потеряли его сигнал из-за отключенного транспондера, что является стандартной мерой предосторожности. Борты других мировых лидеров покидали Турцию с включенными передатчиками.
Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов был подарен Соединенным Штатам королевской семьей Катара в мае 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент объяснил смену борта желанием показать подаренный Катаром лайнер британским военным.
В прошлом году Пентагон выделил почти миллиард долларов на ремонт этого самолета.
Бывшие сотрудники американского военного ведомства предупреждали об огромных рисках для безопасности из-за спешки при вводе машины в эксплуатацию.