  • Новость часаЭксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабёж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

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    9 июля 2026, 13:05 • Новости дня

    NYT: Новый самолет Трампа оказался хуже старого борта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый самолет президента США Дональда Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

    Подаренный Катаром президентский борт уступает старому самолету по техническому оснащению, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома прибыл в Турцию на новом лайнере, однако покинул Анкару на прежнем воздушном судне, а в Британии вновь пересел на подаренный борт.

    «Новый самолет не обладает всеми возможностями прежнего борта», – отмечает американское издание. Старый самолет, предположительно, был оборудован системой ослепления зенитных ракет, наличие которой на новом лайнере не подтверждено.

    Белый дом подчеркнул, что новый Air Force One оснащен передовыми протоколами безопасности для защиты президента. Примечательно, что после вылета старого борта из Анкары сервисы отслеживания временно потеряли его сигнал из-за отключенного транспондера, что является стандартной мерой предосторожности. Борты других мировых лидеров покидали Турцию с включенными передатчиками.

    Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов был подарен Соединенным Штатам королевской семьей Катара в мае 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент объяснил смену борта желанием показать подаренный Катаром лайнер британским военным.

    В прошлом году Пентагон выделил почти миллиард долларов на ремонт этого самолета.

    Бывшие сотрудники американского военного ведомства предупреждали об огромных рисках для безопасности из-за спешки при вводе машины в эксплуатацию.

    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

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    8 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией для завершения войны»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Трамп прокомментировал текущую ситуацию на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Во время встречи с Владимиром Зеленским политик высказался о недавних действиях Киева.

    «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – подчеркнул глава государства. Присутствовавший на переговорах госсекретарь США Марко Рубио добавил, что подобные инциденты меняют ход противостояния.

    По его словам, защищать воздушное пространство России якобы становится сложнее, что в перспективе должно создать условия для дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запланировал поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на встрече стран НАТО.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценке американским лидером эскалации конфликта в администрацию Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об угрозе перехода боевых действий в новую фазу из-за обмена мощными ударами.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США
    @ Handout/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским ошибочно обвинил Японию в ракетном ударе по авианосцу.

    «По нам выпустила 111 ракет Исламская Республика Япония. Они летели в авианосец в течение примерно одного часа. Все 111 ракет, направленных на очень дорогой корабль, были сбиты, в основном комплексами Patriot, но и другими средствами тоже», – заявил президент, его слова приводит The Independent.

    Очевидно, политик имел в виду нападение иранских вооруженных сил на американский флот в начале этого года. Издание напоминает, что Япония не вступала в вооруженные конфликты с Соединенными Штатами уже почти столетие и со времен Второй мировой войны остается их близким союзником.

    Ранее во время встречи Зеленским американский лидер анонсировал очередной мощный удар по Ирану.

    В конце июня Соединенные Штаты нанесли авиаудары по иранским хранилищам ракет.

    В начале года Вашингтон перебросил на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Abraham Lincoln.

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    8 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения официальной встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен организовать сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление политик сделал восьмого июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает ТАСС.

    «У нас будут переговоры сегодня», – сказал Трамп.

    Ранее Трамп сообщил о передаче Украине лицензии на производство Patriot.

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    9 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    @ REUTERS/Richard Chung

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.

    Решение президента США передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot может навредить самому Вашингтону, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

    «Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя», – указывается в публикации.

    Американские журналисты отмечают, что подобный шаг не решит проблему дефицита систем ПВО на Украине. При этом передача технологий облегчит геополитическим конкурентам доступ к секретной военной информации. Автор статьи предполагает, что Пентагон осознает эти риски и постарается максимально затянуть реализацию опасной инициативы.

    О возможной передаче лицензии американский лидер заявил на полях недавнего саммита НАТО в Анкаре. В свою очередь Москва неоднократно предупреждала о недопустимости накачивания Киева оружием. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые подобные военные грузы автоматически становятся законной целью для российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Белого дома сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В середине июня американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном выпуске боеприпасов.

    При этом западные военные эксперты сочли отправку дополнительных систем ПВО на Украину абсолютно бесполезной.

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    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

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    8 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке новых мощных ударов США по Ирану

    Трамп: США нанесут новый удар по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие часы вооруженные силы США планируют нанести очередной мощный удар по Ирану вслед за недавней ночной атакой, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    О готовящейся военной операции президент США сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.

    «Мы нанесли по ним очень мощный удар прошлой ночью. Возможно, мы ударим снова сегодня вечером», – заявил глава американского государства.

    Трамп добавил, что собирается заранее предупредить иранскую сторону о новой атаке. По его словам, Вашингтон намерен посмотреть, к каким результатам приведут эти действия.

    В конце прошлого месяца американские военные нанесли удары по иранским объектам. В середине июня Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новых атак на территорию республики.

    Днем ранее американская армия атаковала 20 целей в этой стране.

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    9 июля 2026, 03:38 • Новости дня
    Трамп не исключил согласия США закрыть небо над Украиной в рамках договоренности

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности США закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.

    «Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что «не придется беспокоиться» о возможной атаке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году он не исключил патрулирование неба Украины самолетами НАТО.

    Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая, по его версии, может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Он сообщил о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    8 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Трамп признал огромную военную мощь России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским указал на внушительный военный потенциал и масштаб России.

    Глава Белого дома Дональд Трамп открыто признал и высоко оценил значительный военный потенциал Москвы, передает РИА «Новости».

    Выступая на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре, политик провел официальные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

    «Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», – сказал американский президент, комментируя текущую международную обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал Россию непобедимой.

    До этого американский лидер охарактеризовал нашу страну как мощную военную державу. Во время встречи в Ватикане он указал Владимиру Зеленскому на превосходство и силу Москвы.

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    8 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп заявил о способности стать «величайшим коммунистом уровня Ленина»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что смог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.

    Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    «Коммунизм легко продается. Я был бы величайшим коммунистом в истории, я был бы рядом с Лениным, я был бы так же хорош, как все», – подчеркнул политик. «Только что появились данные, где я занимаю первое место в TikTok. И все, о чем я говорю, – это коммунизм. Так что в каком-то смысле коммунизм – это даже хорошо», – отметил он.

    При этом Трамп добавил, что коммунистическая идеология представляет для Соединенных Штатов большую опасность, чем мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года. Он отметил, что «для человека, ставшего коммунистом, пути назад уже нет». По мнению президента, подобная политическая система в США просто не сработала бы.

    Ранее американский лидер пригрозил снова отправить в небытие серп и молот.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал коммунистов главными противниками республиканцев на предстоящих выборах.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил беспокойство политиков победой леворадикальных кандидатов на праймериз Демократической партии.

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    8 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы уважения и увеличения оборонных расходов

    Bloomberg: Трамп потребовал от Европы уважения и увеличения оборонных расходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО заявил, что Европа должна проявлять больше уважения к Соединенным Штатам и нарастить расходы на оборону, пишет Bloomberg.

    Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время закрытой части переговоров с лидерами стран альянса, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В своем выступлении политик также уделил значительное внимание иранской проблематике. Американский лидер дал понять, что больше не намерен вести переговоры с Тегераном.

    Ранее Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать Вашингтон.

    Американский лидер объявил о прекращении перемирия с Тегераном.

    Глава Белого дома назвал дальнейшие переговоры бессмысленными.

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Трамп пояснил, что поменял самолет, чтобы удивить британских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

    «Нет, почему бы они были», – ответил Трамп на вопрос о том, были ли какие-либо опасения причиной того, что он поменял борт для вылета из Анкары, передает РИА «Новости».

    Политик пояснил, что использовал другой самолет, чтобы показать его военным Британии.

    Американский президент вылетел из турецкой столицы на старом борту, но на базе США в Британии сменил его.

    В прошлом году Катар подарил Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что такой подарок считается «нормальным явлением между союзниками».

    Тогда же в Вашингтоне произошел скандал вокруг планов Трампа принять в подарок от Катара этот самолет.

    СМИ писали, что подаренный Boeing может создать серьезные проблемы с обеспечением безопасности американского президента.

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    8 июля 2026, 16:14 • Новости дня
    Трамп заявил о желании сохранить США в НАТО

    Reuters: Трамп пообещал союзникам сохранить членство США в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече в Анкаре подтвердил готовность Вашингтона остаться в Североатлантическом альянсе и продолжить поставки вооружений государствам-партнерам.

    Трамп заверил союзников по военно-политическому блоку в намерении не покидать ряды организации, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Подобное заявление прозвучало в ходе закрытых переговоров на территории турецкой столицы.

    Политик также подчеркнул, что Вашингтон планирует и дальше реализовывать оружие своим партнерам по коалиции. При этом американскую сторону не будет волновать то, каким именно образом страны собираются применять купленную военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях саммита в Анкаре американский лидер выразил генсеку альянса Марку Рютте разочарование финансовой политикой организации.

    Накануне президент США допустил дальнейшее сокращение численности американских войск на европейском континенте.

    Для удержания Вашингтона в блоке европейские дипломаты предложили нарастить закупки оружия у американских компаний.

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    9 июля 2026, 09:02 • Новости дня
    Трамп заявил об «исправлении» Испании

    Трамп сообщил о согласии Испании выплатить значительные средства США

    Tекст: Мария Иванова

    Под угрозой полного прекращения двусторонней торговли испанские власти пошли на уступки Вашингтону, согласившись выделить крупную сумму денег, заявил президент США Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил изменение позиции Мадрида после предупреждений о возможном разрыве торговых связей, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что европейская страна пошла на уступки и согласилась на финансовые выплаты.

    «Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра... Они согласились выплатить большое количество средств. И если бы они этого не сделали, мы бы даже не стали с ними разговаривать», – подчеркнул политик по возвращении с саммита НАТО в Анкаре.

    На какие конкретно цели будут направлены обещанные средства, президент США не пояснил. Ранее он называл Испанию «ужасным партнером» и грозил прекратить торговлю. Это произошло после того, как Мадрид оказался единственным членом Североатлантического альянса, отказавшимся взять обязательство по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее сотрудничество с Мадридом.

    Весной президент США возмутился нежеланием испанцев выделять средства на нужды Североатлантического альянса. После жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей власти Испании решили поддержать американские войска.

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    9 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США
    Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Ирана недавно связывались с США и хотят заключить сделку.

    Президент Соединенных Штатов заявил, что иранские представители недавно выходили на связь с американским руководством, передает РИА «Новости». По словам политика, Тегеран выражает серьезную заинтересованность в дипломатическом урегулировании.

    «Они очень сильно хотят заключить сделку. Они недавно связывались», – подчеркнул американский лидер во время общения с представителями прессы. Трансляция выступления велась на официальном канале Белого дома.

    При этом глава государства выразил сомнения относительно целесообразности подписания нового договора. Политик признался, что пока не принял окончательного решения о том, стоит ли идти на соглашение с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже Тегеран согласился на проведение бессрочных ядерных инспекций.

    Однако накануне американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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