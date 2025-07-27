Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.2 комментария
NYT: США потратят почти млрд на ремонт подаренного Boeing
Американское военное ведомство выделило значительную сумму на ремонт лайнера, который Катар ранее пообещал передать для нужд президента США.
США перераспределили почти миллиард долларов из бюджета, выделенного на обновление ядерных сил, для ремонта Boeing 747-8, предназначенного для использования как новый президентский самолет, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Издание уточнило, что стоимость работ засекречена, однако сумма в 934 миллиона долларов была переведена из проекта по модернизации стареющих ядерных ракет. Представители ВВС США сообщили изданию, что эти средства направлены на создание нового, украшенного золотом борта.
В частном порядке представители Пентагона подтвердили, что деньги взяты из программы Sentinel, связанной с заменой и модернизацией американских ракетных систем. В публикации отмечается, что объем работ может включать полную разборку самолета до корпуса.
New York Times добавила, что в ходе работ планируется модернизировать системы связи, установить противоракетную защиту и форсажные камеры двигателя. Американские чиновники также опасаются наличия прослушивающих устройств в конструкции самолета, что вызывает особую обеспокоенность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар решил передать США самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани назвал этот подарок «нормальным явлением между союзниками». Этот самолет стал самым дорогим подарком президенту США за всю историю.