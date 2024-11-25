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РФ представила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия в Курской области
Россия передала ноту Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с доказательствами использования Украиной химических веществ в районе Суджи Курской области, заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
Лысогорский сообщил на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО, что в переданном документе отражены результаты исследований образцов крови и веществ, которые, по его словам, были использованы украинскими вооруженными силами в городе Судже. В ноте утверждается, что эти материалы свидетельствуют о применении Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения, передает ТАСС.
Также Лысогорский отметил, что анализ веществ, проведенный российской стороной, показывает наличие фосгена, что вызывает серьезные опасения и требует дальнейшего международного расследования.
В понедельник Лысогорский сообщил, что российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.
Ранее ОЗХО заявила, что в образцах, собранных на Украине, якобы обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила), сообщали представители организации. Газета сообщала, что образцы ОЗХО были переданы самим киевским режимом.