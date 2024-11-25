Tекст: Алексей Дегтярев

Анализы проб, подтверждающие эти обвинения, передаются в технический секретариат ОЗХО и распространяются среди государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия, сказал Лысогорский, передает ТАСС.

«Киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками против Вооруженных сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО», – подчеркнул он.

Документы также направляются в СБ ООН и Генеральную Ассамблею ООН. Замглавы ведомства отметил, что за последние месяцы, в октябре и ноябре, было передано две ноты, подтверждающие применение запрещенных химических веществ украинскими вооруженными силами.

Ранее ОЗХО заявила, что в образцах, собранных на Украине, якобы обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила) сообщали представители организации. Газета сообщала, что образцы ОЗХО были переданы самим киевским режимом.

Микробиолог Игорь Никулин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что история с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии.