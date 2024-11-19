Эксперт Никулин: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

Tекст: Анастасия Куликова

«Си-Эс» – это вещество раздражающего действия. Речь идет о своего рода аналоге слезоточивого газа. Оно использовалось, в частности, Соединенными Штатами для разгона демонстрантов. Крайне важна его концентрация: если, например, «Си-Эс» применить в закрытом помещении, то оно вполне может быть смертельным», – рассказал Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

Он напомнил: в феврале 2023 года Минобороны России сообщало, что в Краматорск прибыл поезд с химическими веществами в сопровождении иностранцев. «Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия», – отметил собеседник. По его мнению, история с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – «самострел». «Это такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии», – считает эксперт.

Никулин не исключает, что Украина при поддержке Запада попытается сделать виновной Россию. Появление информации о следах вещества в почве именно сейчас неслучайно, добавил собеседник. Он объясняет: Владимира Зеленского не позвали на саммит «Большой двадцатки», украинские войска не могут остановить российское наступление. На этом фоне киевские власти видят один выход – создавать небылицы.

Вместе с тем, как подчеркнул микробиолог, Россия, в отличие от тех же США, выполнила свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию еще в 2017 году. «Но выдумывание фейковых историй – это, пожалуй, единственный путь, который, как надеются в Киеве, может им помочь в данной ситуации», – указал эксперт.

Причем в ОЗХО могут закрыть глаза на факты, которые будут свидетельствовать о непричастности Москвы. «Западу не удалось доказать ни отравления Сергея и Юлии Скрипалей, ни отравления Алексея Навального, но эти фейки активно использовались в психологических операциях против нашей страны. В этом случае тактика будет той же», – рассуждает Никулин.

Также этот случай может быть задействован для давления на Россию в ОЗХО. «Запад пытается лишить российскую сторону права голоса, а также не допустить туда ее представителей в технический секретариат. Их цель – полностью взять организацию под свой контроль», – указал микробиолог.

Он напомнил, что последние генеральные директора ОЗХО уже «плясали под дудку западных стран». «Таким образом, организация потихоньку превращается в структуру, которая раскручивает фейковые истории», – заключил Никулин.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что обнаружила следы отравляющего вещества в образцах, взятых на передовой линии в Днепропетровской области Украины. Речь идет о хлорбензальмалонодинитриле, известном также как CS («Си-Эс»), говорится в докладе экспертов.

По данным организации, сам инцидент произошел 20 сентября «на линии соприкосновения противоборствующих сил в районе села Ильинка». Направленная туда миссия ОЗХО «собрала документы и цифровые файлы, опросила свидетелей и получила три образца, переданных Украиной: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи», отмечается в документе.

По возвращении специалисты направили образцы в две аккредитованные ОЗХО лаборатории, которые подтвердили наличие в них «средства борьбы с беспорядками». «Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких агентов в военных действиях запрещено», – говорится в заявлении организации.

Какая сторона применила вещество, в докладе не указывается. Документ распространен среди членов организации и будет обсуждаться на конференции государств – участников организации в конце ноября в Гааге.

CS обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути и, как правило, не имеет летального эффекта. Минобороны России ранее сообщало, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. В частности, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.