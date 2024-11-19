  • Новость часаРар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 14:58 • Новости дня

    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

    Эксперт Никулин: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия. История с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин. Ранее ОЗХО сообщила о нахождении следов отравляющего вещества «Си-Эс» на Украине.

    «Си-Эс» – это вещество раздражающего действия. Речь идет о своего рода аналоге слезоточивого газа. Оно использовалось, в частности, Соединенными Штатами для разгона демонстрантов. Крайне важна его концентрация: если, например, «Си-Эс» применить в закрытом помещении, то оно вполне может быть смертельным», – рассказал Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    Он напомнил: в феврале 2023 года Минобороны России сообщало, что в Краматорск прибыл поезд с химическими веществами в сопровождении иностранцев. «Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия», – отметил собеседник. По его мнению, история с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – «самострел». «Это такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии», – считает эксперт.

    Никулин не исключает, что Украина при поддержке Запада попытается сделать виновной Россию. Появление информации о следах вещества в почве именно сейчас неслучайно, добавил собеседник. Он объясняет: Владимира Зеленского не позвали на саммит «Большой двадцатки», украинские войска не могут остановить российское наступление. На этом фоне киевские власти видят один выход – создавать небылицы.

    Вместе с тем, как подчеркнул микробиолог, Россия, в отличие от тех же США, выполнила свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию еще в 2017 году. «Но выдумывание фейковых историй – это, пожалуй, единственный путь, который, как надеются в Киеве, может им помочь в данной ситуации», – указал эксперт.

    Причем в ОЗХО могут закрыть глаза на факты, которые будут свидетельствовать о непричастности Москвы. «Западу не удалось доказать ни отравления Сергея и Юлии Скрипалей, ни отравления Алексея Навального, но эти фейки активно использовались в психологических операциях против нашей страны. В этом случае тактика будет той же», – рассуждает Никулин.

    Также этот случай может быть задействован для давления на Россию в ОЗХО. «Запад пытается лишить российскую сторону права голоса, а также не допустить туда ее представителей в технический секретариат. Их цель – полностью взять организацию под свой контроль», – указал микробиолог.

    Он напомнил, что последние генеральные директора ОЗХО уже «плясали под дудку западных стран». «Таким образом, организация потихоньку превращается в структуру, которая раскручивает фейковые истории», – заключил Никулин.

    Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что обнаружила следы отравляющего вещества в образцах, взятых на передовой линии в Днепропетровской области Украины. Речь идет о хлорбензальмалонодинитриле, известном также как CS («Си-Эс»), говорится в докладе экспертов.

    По данным организации, сам инцидент произошел 20 сентября «на линии соприкосновения противоборствующих сил в районе села Ильинка». Направленная туда миссия ОЗХО «собрала документы и цифровые файлы, опросила свидетелей и получила три образца, переданных Украиной: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи», отмечается в документе.

    По возвращении специалисты направили образцы в две аккредитованные ОЗХО лаборатории, которые подтвердили наличие в них «средства борьбы с беспорядками». «Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких агентов в военных действиях запрещено», – говорится в заявлении организации.

    Какая сторона применила вещество, в докладе не указывается. Документ распространен среди членов организации и будет обсуждаться на конференции государств – участников организации в конце ноября в Гааге.

    CS обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути и, как правило, не имеет летального эффекта. Минобороны России ранее сообщало, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. В частности, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

    19 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

    При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

    Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    47 комментариев

    Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

    Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

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    18 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    @ WDKeeper/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    На месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы – нет», сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», это является реакцией на решение властей убрать памятник русскому поэту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Кривом Роге снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, что стало частью продолжающейся на Украине кампании по демонтажу памятников российским и советским деятелям в рамках политики декоммунизации.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

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    19 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С начала спецоперации с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек, включая убитых и раненых.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала СВО потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек.

    В этом году потери превысили суммарные потери Украины за два предыдущих года операции.

    В феврале действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

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    19 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину

    Financial Times: МИД Эстонии предложил Европе быть готовой отправить войска на Украину в рамках плана Трампа

    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

    Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times подчеркнул необходимость подготовки Европы к отправке военных сил на Украину для поддержки возможного мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Он отметил, что европейским лидерам следует быть готовыми развернуть войска в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой, разработанного Трампом, передает РИА «Новости».

    Цахна выразил мнение, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Однако, если США будут против приглашения Киева в альянс, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий для сдерживания возможной российской агрессии. Он подчеркнул, что без участия США вступление Украины в НАТО будет невозможным, и тогда необходимы будут альтернативные формы гарантии безопасности, в том числе военное присутствие.

    Цахна также заявил, что Европа должна быть готова к различным сценариям, чтобы поддержать Украину в этой сложной ситуации. Он подчеркнул важность обсуждения и планирования на уровне европейских стран, чтобы быть готовыми к потенциальным вызовам и угрозам, связанным с ситуацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский продолжает уклоняться от серьезных переговоров с Россией после победы Дональда Трампа на выборах в США.

    Союзники Украины признали необходимость компромисса Киева с Москвой для достижения мира в регионе.

    Между тем сын Дональда Трампа назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    19 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Белый дом призвал Киев увеличить численность войск на фронте

    Белый дом объяснил необходимость Украине нарастить численность военнослужащих на фронте

    Белый дом призвал Киев увеличить численность войск на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом выступил за увеличение численности украинских военнослужащих, находящихся на передовой, что, по мнению Джейка Салливана, важнее используемых Киевом систем вооружений.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинским властям следует активнее укреплять свои позиции на поле боя за счет увеличения численности личного состава, передает ТАСС. В интервью телеканалу PBS News Салливан подчеркнул, что для Украины важнее усилить свои позиции военнослужащими, чем использовать системы вооружений.

    Салливан отметил, что основной акцент должен быть сделан на боеприпасах и других моментах, от которых зависит национальная мощь страны. По его словам, речь идет о моральном духе, сплоченности и промышленной базе. Эти факторы, по его мнению, оказывают решающее влияние на успех Украины в текущем конфликте.

    Ранее пленный из ВСУ рассказал, что его мобилизовали, когда он работал дальнобойщиком, что подчеркивает принудительный характер мобилизации на Украине.

    Сообщалось, что на Украине начали продавать пустые повестки для уклонения от мобилизации, что свидетельствует о попытках избежать участия в военных действиях.

    В Кремле призвали Киев прекратить отправлять украинцев на смерть, подчеркивая необходимость прекратить военные действия и найти мирное решение конфликта.

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    19 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия

    Провальную украинскую операцию ВСУ в Крынках придумала Британия с целью прорыва украинских войск в Крым

    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская операция по высадке войск в районе села Крынки на левом берегу Днепра была направлена на прорыв в Крым, провести ее Украину уговорили британские власти, сообщают украинские СМИ.

    Целью операции был прорыв к Перекопскому перешейку и выход в Крым. Однако, как пишут украинские СМИ, мероприятие завершилось неудачей из-за недостаточной подготовки и нехватки ресурсов, передает ТАСС.

    По данным СМИ, идея о проведении операции украинской морской пехотой вместо ее участия в боевых действиях в Донбассе долгое время не находила поддержки у украинского лидера Владимира Зеленского и на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако после визита британской делегации в начале 2023 года было принято решение подготовить несколько батальонов для операции на Днепре.

    В мае 2023 года Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в составе ВСУ, что вызвало поддержку у командующего морской пехотой генерала Юрия Содоля, но недовольство командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. Планирование операции столкнулось с логистическими проблемами, в частности нехваткой лодок.

    Бойцы, участвовавшие в операции, выразили недовольство планами командования. Командование морской пехоты составило списки необходимого снаряжения, но они не были переданы западным партнерам. Переговоры осложнялись непростыми отношениями между Содолем и Неижпапой.

    Прошлой зимой ситуация на левом берегу Днепра стала серьезно ухудшаться для ВСУ, в мае 2024 года стала катастрофической, в июле последние украинские морпехи покинули левый берег Днепра.

    Комбриг одной из украинских бригад назвал операцию «мертворожденным ребенком». Источник в оборонном комитете Рады заявил, что Украина в условиях нехватки людей и боеприпасов не может долгое время находиться в обороне. В конечном счете оборона может «посыпаться», как это происходит сейчас в Донбассе, сказал источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили 5 тыс. человек. В августе украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области.

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    18 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Венгрия заблокировала средства ЕС для Украины

    Главы МИД стран ЕС не договорились о разблокировании средств для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы МИД стран ЕС не смогли достичь соглашения о разблокировании средств Европейского фонда мира для Украины из-за вето Венгрии.

    На заседании Совета ЕС по иностранным делам, прошедшем в Брюсселе, Венгрия вновь наложила вето на это решение, сообщает ТАСС.

    По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который выступил перед журналистами после заседания, его расстроило то, что фонд по-прежнему остается заблокированным.

    «К сожалению, сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», – отметил Сикорский. Трансляцию его заявления вел телеканал TVP Info.

    Ранее Евросоюз пообещал выполнить целевой показатель поставки 1 млн снарядов на Украину до конца 2024 года, несмотря на задержку в выполнении обязательств.

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    18 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе

    СМИ: упавшее в Одессе обломки ракеты Patriot стали причиной гибели людей

    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе
    @ Hunini/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе обломки сбитой ракеты упали в жилом секторе, что привело к жертвам среди гражданских, как сообщают украинские СМИ.

    В Одессе произошел инцидент с падением обломков сбитой ракеты в жилом районе, передает «Страна». Отмечается, что причиной стал перехват украинскими средствами ПВО ракеты «Искандер», обломки которой затем упали на город. Также на месте разрушений были обнаружены блоки импульсных двигателей от боеприпаса Patriot Pac-3, что может свидетельствовать о его срабатывании в данной операции.

    Военкор Александр Коц сообщил, что Patriot может использоваться как последний рубеж обороны против баллистических целей. Он отметил, что у ракет этого комплекса нет боевой части, а перехват осуществляется кинетическим методом. Это значит, что ПВО могли сбить ракету прямо над жилым районом, чтобы предотвратить ее попадание по военным целям.

    Это не первый случай, когда ракеты Patriot поражают гражданские объекты. В мае 2023 года были сообщения, что подобная ракета ударила по дому в Киеве, а в 2018 году аналогичный инцидент произошел в Эр-Рияде. Причиной может быть небольшой срок хранения ракет, не всегда соблюдаемый получателями поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО, включая кабину боевого управления AN/MSQ-104 и радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, включая системы Patriot. Темпы уничтожения американских комплексов Patriot на Украине выросли, и украинские ЗРК в совокупности перехватывают лишь 4% современных баллистических ракет, таких как «Искандер-М».

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    18 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Американские наемники попали в российский список террористов

    Росфинмониторинг включил наемников из США Бейлса и Ребара в список террористов и экстремистов

    Американские наемники попали в российский список террористов
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга.

    Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

    Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинения Ребару и Бейлсу. Им вменяется участие в преступлениях, совершенных на территории Курской области. Эти действия, по данным следствия, они осуществляли в составе украинских вооруженных формирований.

    Включение в перечень террористов и экстремистов означает, что в отношении Ребара и Бейлса будут применены финансовые санкции. Их активы на территории России подлежат замораживанию, а финансовым организациям запрещается проводить с ними какие-либо операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский наемник Дэниэл Бернард Ребар обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные на территории Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Ребара и Бейлса.

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    18 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

    Отвечая на просьбу журналистов подтвердить соответствующую информацию, Файнер сказал, что Вашингтон неоднократно заявлял о том, что будет принимать политические решения в зависимости от ситуации на поле боя, включая обострение, «связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока информация о разрешении для Украины на использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России не является полной и точной.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    47 комментариев


    Коментарии (8)
    19 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    ФСБ раскрыла подробности дела о теракте против офицера ВМФ в Севастополе

    ФСБ: Задержанный за убийство офицера ВМФ в Севастополе был завербован СБУ

    ФСБ раскрыла подробности дела о теракте против офицера ВМФ в Севастополе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Исполнитель и пособница убийства капитана 1-го ранга Валерия Транковского признались в вербовке СБУ и дали показания на видео, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ показали видео с признаниями задержанных, участвовавших в теракте в Севастополе, в результате которого погиб капитан 1-го ранга Валерий Транковский, передает ТАСС.

    Исполнитель теракта, житель Ялты 1977 года рождения, рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины летом 2023 года. Он признался, что в ночь на 13 ноября заложил взрывное устройство под автомобиль Транковского и привел его в действие. Его пособница, жительница Севастополя 1986 года рождения, рассказала, что ее задачей было наблюдение за машиной офицера, фотографию номера автомобиля ей передал куратор.

    Согласно видеоматериалам, распространенным Центром общественных связей ФСБ, задержанный дал подробные показания, указав, где спрятал пульт и телефон, использованные для дистанционного подрыва, передает РИА «Новости».

    Основные компоненты взрывного устройства были переданы исполнителю через тайники, и он собрал его самостоятельно. Женщина следила за местом проживания и маршрутами передвижения Транковского.

    Киевский райсуд Симферополя избрал мужчине меру пресечения в виде ареста на два месяца.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которых подозревают в организации и исполнении теракта в Севастополе, в результате которого погиб офицер ВМФ Валерий Транковский.

    Подозреваемыми оказались жителями полуострова: 38-летняя женщина из Севастополя и 47-летний мужчина из Ялты, которые выполняли задание по приказу СБУ.

    Теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления Департамента контрразведки СБУ полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.

    В Севастополе было возбуждено уголовное дело из-за гибели военнослужащего от взрыва самодельного устройства, прикрепленного к автомобилю.

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    18 ноября 2024, 21:36 • Новости дня
    Россиянам пообещали рекордно теплый ноябрь

    Вильфанд сообщил о прогнозе рекордно высоких температур в ноябре по всей России

    Россиянам пообещали рекордно теплый ноябрь
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории России в ноябре ожидаются аномально высокие температуры, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    По словам Вильфанда, это связано с переносом воздушных масс из Атлантики, что обусловлено изменениями циркуляции воздуха из-за глобального потепления, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что для европейской части России температура будет на 4-5 градусов выше нормы.

    Вильфанд сообщил, что на востоке Уральского федерального округа температура превышает норму на 15-16 градусов. Подобная тенденция, по его словам, прогнозируется в Сибири и западных районах Якутии, где температура может превысить норму на 16–20 градусов. На Урале и в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Аналогичные аномалии ожидаются в Тюменской и Курганской областях, где температура останется положительной всю рабочую неделю.

    Ночная температура в Алтайском крае в начале недели составит минус 3–6 градусов, днем будет около нуля, добавил Вильфанд. В Томской и Новосибирской областях ситуация схожа. Понижение температуры до минус 12 градусов ночью и минус 7–10 градусов днем ожидается лишь к концу недели.

    Ранее Вильфанд сообщил о скором таянии снега в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах. Он также предсказал объявление 2024 года самым жарким в истории.

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    18 ноября 2024, 23:37 • Новости дня
    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России

    Боррель сообщил об отсутствии единства в ЕС по вопросу ударов западным оружием вглубь российской территории

    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не выработал единую позицию по поводу использования западного оружия для ударов вглубь территории России, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что решение о поставках оружия Украине для таких целей остается за каждым государством ЕС на национальном уровне, передает РИА «Новости».

    «Мы не вырабатывали общую позицию, каждый будет действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он.

    Боррель считает, что «опираться надо на решение США». По его мнению, «разумно поставлять оружие не только для того, чтобы отбивать удары, но для того, чтобы бить по источнику».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна продолжит поставки вооружений Украине, но будет препятствовать их использованию для ударов вглубь территории России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Из статьи Le Figaro была удалена фраза о разрешении Франции и Британии на удары по России. Times не исключила сохранения Вашингтоном запрета на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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