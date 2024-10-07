Кириллов: Киев готовит провокации для обвинения России в применении отравляющих веществ на СВО

Tекст: Вера Басилая

Кириллов отметил, что причастность США к этой провокации подтверждается заявлением представителя страны в ОЗХО Николь Шампейн. Она заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности на конференции в ноябре, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кириллов подчеркнул, что заявления об угрозах использования Россией химического оружия безосновательны, так как все его запасы были уничтожены в 2017 году под контролем ОЗХО. «Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден генеральным директором организации», – заявил Кириллов.

Он также указал на поставки Украине средств индивидуальной защиты, чрезмерные для страны, не обладающей химическим оружием.

По словам Кириллова, в июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия на основе синильной кислоты, были выявлены схроны с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства.

Он заявил, что украинские войска использовали токсичные соединения не только в бою, но и для терактов. «Зафиксированы случаи использования несписочных химикатов (соединения таллия) для совершения диверсий в отношении ряда российских лидеров общественного мнения», – добавил он.

В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. По его словам, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

Кириллов рассказал, что в августе 2024 года были выявлены факты использования химоружия под видом дымовых снарядов в Курской области. По его словам, в Судже Курской области ВСУ использовали кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм, в результате пострадало более 20 человек. Анализ отобранных проб показал, что в организм пострадавших российских военных попало через дыхательные пути большое количество аэрозоля с хлором, а также удушающие отравляющие вещества.

Ранее украинские пленные заявили о подготовке Киевом химического и бактериологического нападения, включая заражение водоемов Херсонской области.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о получении данных об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

В связи с этим Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов.

