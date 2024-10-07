Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.43 комментария
Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия»
Кириллов: Киев готовит провокации для обвинения России в применении отравляющих веществ на СВО
Минобороны знает о планах Украины сфабриковать доказательства о якобы применении Россией отравляющих веществ в ходе спецоперации и представить их на сессии ОЗХО, которая начнется в октябре 2024 года, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов отметил, что причастность США к этой провокации подтверждается заявлением представителя страны в ОЗХО Николь Шампейн. Она заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности на конференции в ноябре, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кириллов подчеркнул, что заявления об угрозах использования Россией химического оружия безосновательны, так как все его запасы были уничтожены в 2017 году под контролем ОЗХО. «Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден генеральным директором организации», – заявил Кириллов.
Он также указал на поставки Украине средств индивидуальной защиты, чрезмерные для страны, не обладающей химическим оружием.
По словам Кириллова, в июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия на основе синильной кислоты, были выявлены схроны с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства.
Он заявил, что украинские войска использовали токсичные соединения не только в бою, но и для терактов. «Зафиксированы случаи использования несписочных химикатов (соединения таллия) для совершения диверсий в отношении ряда российских лидеров общественного мнения», – добавил он.
В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. По его словам, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.
Кириллов рассказал, что в августе 2024 года были выявлены факты использования химоружия под видом дымовых снарядов в Курской области. По его словам, в Судже Курской области ВСУ использовали кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм, в результате пострадало более 20 человек. Анализ отобранных проб показал, что в организм пострадавших российских военных попало через дыхательные пути большое количество аэрозоля с хлором, а также удушающие отравляющие вещества.
Ранее украинские пленные заявили о подготовке Киевом химического и бактериологического нападения, включая заражение водоемов Херсонской области.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о получении данных об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.
В связи с этим Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов.