Пленные сообщили о подготовке Киевом применения химического и бактериологического оружия

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, пленные военнослужащие ВСУ сообщили о планах Киева по применению химического и бактериологического оружия в Херсонской области, передает РИА Новости. Сальдо добавил, что украинские власти рассматривают возможность заражения водоемов бактериологическими веществами.

Сальдо подчеркнул, что варианты применения химического и бактериологического оружия не отложены в дальний ящик и готовятся к реализации.

Он отметил, что такие действия могут создать значительную угрозу для жителей Херсонской области. В связи с этим, предпринимаются меры для предотвращения возможных последствий.

В условиях подобных угроз, Сальдо считает необходимым возродить массовое обучение навыкам гражданской обороны в школах, что поможет подготовить население к потенциальным опасностям и повысить уровень безопасности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о получении данных об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем. В связи с этим Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов. Кроме того, во время ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».