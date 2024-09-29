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Пленные сообщили о подготовке Киевом химической атаки
Пленные сообщили о подготовке Киевом применения химического и бактериологического оружия
Украинские пленные заявили о подготовке Киевом химического и бактериологического нападения, включая заражение водоемов Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, пленные военнослужащие ВСУ сообщили о планах Киева по применению химического и бактериологического оружия в Херсонской области, передает РИА Новости. Сальдо добавил, что украинские власти рассматривают возможность заражения водоемов бактериологическими веществами.
Сальдо подчеркнул, что варианты применения химического и бактериологического оружия не отложены в дальний ящик и готовятся к реализации.
Он отметил, что такие действия могут создать значительную угрозу для жителей Херсонской области. В связи с этим, предпринимаются меры для предотвращения возможных последствий.
В условиях подобных угроз, Сальдо считает необходимым возродить массовое обучение навыкам гражданской обороны в школах, что поможет подготовить население к потенциальным опасностям и повысить уровень безопасности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о получении данных об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем. В связи с этим Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов. Кроме того, во время ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».