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В ФРГ начали расследование заявления об ответственности за поджог Rheinmetall
Полиция Германии расследует заявление об ответственности за поджог строительной техники на площадке немецкого оборонного концерна Rheinmetall в аэропорту Кассель-Кальден.
Заявление об ответственности было опубликовано на платформе, которую Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ относит к леворадикальным. Правоохранители рассматривают версию о преднамеренном поджоге, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Deutschlandfunk.
В ночь на пятницу в аэропорту Кассель-Кальден на западе Германии произошел пожар, в результате которого пострадало несколько единиц строительной техники.
Rheinmetall намеревался построить на этом месте логистический и учебный центр, а также центр испытаний беспилотников. В проект планировалось инвестировать свыше 260 млн евро.
Министр внутренних дел Гессена Роман Позек расценил инцидент как целенаправленную атаку, отметив, что это не первый случай правонарушений в регионе, возможно, совершенных по леворадикальным мотивам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы федеральной земли Гессен начали расследовать возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall.
В середине октября группа протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг перед территорией концерна Rheinmetall.