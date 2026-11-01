В ФРГ начали расследование заявления об ответственности за поджог Rheinmetall

Tекст: Вера Басилая

Заявление об ответственности было опубликовано на платформе, которую Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ относит к леворадикальным. Правоохранители рассматривают версию о преднамеренном поджоге, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Deutschlandfunk.

В ночь на пятницу в аэропорту Кассель-Кальден на западе Германии произошел пожар, в результате которого пострадало несколько единиц строительной техники.

Rheinmetall намеревался построить на этом месте логистический и учебный центр, а также центр испытаний беспилотников. В проект планировалось инвестировать свыше 260 млн евро.

Министр внутренних дел Гессена Роман Позек расценил инцидент как целенаправленную атаку, отметив, что это не первый случай правонарушений в регионе, возможно, совершенных по леворадикальным мотивам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы федеральной земли Гессен начали расследовать возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

В середине октября группа протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг перед территорией концерна Rheinmetall.