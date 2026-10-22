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Неизвестные сожгли в Лейпциге машины связанного с Rheinmetall предприятия
Bild: В Лейпциге сожгли десять грузовиков связанного с Rheinmetall предприятия
Неизвестные злоумышленники подожгли десять грузовиков и фургонов на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN в Лейпциге.
Возгорание как минимум десяти автомобилей произошло в ночь на четверг на охраняемой стоянке завода. Злоумышленники осуществили поджог одновременно в трех разных точках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.
Полиция Лейпцига ведет расследование по факту умышленного поджога и выясняет наличие политических мотивов в действиях преступников.
Филиал в Лейпциге не производит военную технику, однако материнская компания участвует в создании военных транспортных средств через оборонный концерн Rheinmetall.
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