Каллас: ЕС добавил в черный список 40 танкеров «теневого флота»
Главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.
Об этом объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза, передает ТАСС.
«Министры также приняли решение внести в черный список 40 танкеров «теневого флота», – сказала Каллас. Она также добавила, что теперь Евросоюз собирается вводить санкции против танкеров «в рабочем формате», не дожидаясь подготовки и принятия крупных пакетов ограничительных мер.
Ранее ЕС ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за «связь с «теневым флотом».
По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».