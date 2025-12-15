Каллас: ЕС добавил в черный список 40 танкеров «теневого флота»

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза, передает ТАСС.

«Министры также приняли решение внести в черный список 40 танкеров «теневого флота», – сказала Каллас. Она также добавила, что теперь Евросоюз собирается вводить санкции против танкеров «в рабочем формате», не дожидаясь подготовки и принятия крупных пакетов ограничительных мер.

Ранее ЕС ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за «связь с «теневым флотом».

По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».