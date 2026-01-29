Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Песков назвал антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми
Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что эта позиция остается неизменной и лежит в основе подхода руководства России к этому вопросу, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, что санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми. Это основа нашей позиции», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее в ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о гибели жителей Запада из-за антироссийских санкций.