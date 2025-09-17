Песков заявил о поддержке ооноцентричной системы странами БРИКС и ШОС

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Москва считает, что основой мировой системы должна оставаться структура, построенная вокруг Организации Объединенных Наций, несмотря на призывы к реформе, передает ТАСС.

Песков отметил, что страны БРИКС и ШОС отдают должное Организации Объединенных Наций и ее нынешнему устройству, отвечая на вопрос о необходимости возможных реформ Совбеза.

Он подчеркнул, что Россия и ее партнеры рассматривают ооноцентричную модель как приоритетную для будущего. Песков добавил, что возможность адаптации структуры ООН к новым реалиям будет зависеть от развития ситуации, однако в данный момент принципы организации являются очевидными и неизменными.

Говоря о перспективах реформирования Совета Безопасности, представитель Кремля указал, что для проведения изменений необходим консенсус всех постоянных членов, который сейчас фактически невозможен из-за противоположных позиций. Он также заявил, что нынешняя конфигурация Совбеза остается единственно возможной при существующих условиях.

Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его адаптацию к современным условиям.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил необходимость реформы Совета Безопасности ООН, объяснив это несоответствием нынешнего состава современному миру и проблемами с легитимностью.

В мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации.