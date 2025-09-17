Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Песков заявил о поддержке ооноцентричной системы странами БРИКС и ШОС
Россия и страны БРИКС и ШОС выступают за систему международных отношений, в центре которой находится ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва считает, что основой мировой системы должна оставаться структура, построенная вокруг Организации Объединенных Наций, несмотря на призывы к реформе, передает ТАСС.
Песков отметил, что страны БРИКС и ШОС отдают должное Организации Объединенных Наций и ее нынешнему устройству, отвечая на вопрос о необходимости возможных реформ Совбеза.
Он подчеркнул, что Россия и ее партнеры рассматривают ооноцентричную модель как приоритетную для будущего. Песков добавил, что возможность адаптации структуры ООН к новым реалиям будет зависеть от развития ситуации, однако в данный момент принципы организации являются очевидными и неизменными.
Говоря о перспективах реформирования Совета Безопасности, представитель Кремля указал, что для проведения изменений необходим консенсус всех постоянных членов, который сейчас фактически невозможен из-за противоположных позиций. Он также заявил, что нынешняя конфигурация Совбеза остается единственно возможной при существующих условиях.
Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его адаптацию к современным условиям.
Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил необходимость реформы Совета Безопасности ООН, объяснив это несоответствием нынешнего состава современному миру и проблемами с легитимностью.
В мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации.