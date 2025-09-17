На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Гутерреш признал необходимость реформирования ООН
В приветственной речи перед пресс-конференцией генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил за более сильную Организацию, чему будет способствовать инициатива «ООН-80», позволяющая подготовить ее к миру, который больше не будет похож на мир 1945 года или даже на мир прошлого года.
«Наше время требует большего, чем просто позерство и обещания. Оно требует от лидеров прогресса и выполнения обязательств. Соблюдать Устав, стремиться к миру, содействовать устойчивому развитию, обеспечивать права человека и совместно противостоять глобальным вызовам», – сказал генсек ООН.
Гутерреш отметил, что реформа ООН – дело разумное и того требует время. По его словам, долгое время этот вопрос был табуирован, да и он сам, наверное, первый генсек ООН, который постоянно говорит о необходимости ее реформирования.
«Состав Совета Безопасности не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года. И это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», – сказал он.
Генсек указал на то, что прогресс уже заметен. Несколько стран, даже «пятерка» стран-членов, признали, что Африка должна иметь право на постоянного члена. Гутерреш хотел бы также видеть движение в отношении некоторых ограничений в осуществлении права вето.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.
Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.
В сентябре президент Турции Эрдоган и Казахстана Токаев призвали к реформированию ООН.