Гутерреш признал необходимость реформирования ООН

Tекст: Ирма Каплан

«Наше время требует большего, чем просто позерство и обещания. Оно требует от лидеров прогресса и выполнения обязательств. Соблюдать Устав, стремиться к миру, содействовать устойчивому развитию, обеспечивать права человека и совместно противостоять глобальным вызовам», – сказал генсек ООН.

Гутерреш отметил, что реформа ООН – дело разумное и того требует время. По его словам, долгое время этот вопрос был табуирован, да и он сам, наверное, первый генсек ООН, который постоянно говорит о необходимости ее реформирования.

«Состав Совета Безопасности не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года. И это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», – сказал он.

Генсек указал на то, что прогресс уже заметен. Несколько стран, даже «пятерка» стран-членов, признали, что Африка должна иметь право на постоянного члена. Гутерреш хотел бы также видеть движение в отношении некоторых ограничений в осуществлении права вето.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

В сентябре президент Турции Эрдоган и Казахстана Токаев призвали к реформированию ООН.