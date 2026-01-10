Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.9 комментариев
КНДР посадила южнокорейский разведывательный беспилотник средствами РЭБ
Южнокорейский разведывательный беспилотник был принудительно посажен на территории КНДР средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил представитель Генштаба Корейской народной армии.
По данным Генштаба, аппарат пересек межкорейскую границу со стороны Юга, после чего был обнаружен подразделениями ПВО КНДР, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
В беспилотнике нашли наблюдательные средства, а анализ остатков устройства показал, что он был запрограммирован на трехчасовой полет для съемки важных объектов КНДР. В камерах аппарата были обнаружены видеозаписи, сделанные над территорией КНДР, продолжительностью почти семь минут.
«Данные видеоматериалы служат ясным свидетельством, показывающим, что этот беспилотник нарушил воздушное пространство нашей республики в целях наблюдения и разведки», – сказал представитель Генштаба.
Военный отметил, что подобные провокации продолжаются даже после смены власти в Сеуле. Он напомнил о похожем инциденте 27 сентября прошлого года, когда еще один южнокорейский разведывательный БПЛА был посажен средствами РЭБ на территории КНДР.
В заявлении также отмечается, что в Республике Корея публично говорят о восстановлении взаимопонимания, но продолжают скрытно осуществлять провокационные действия. Представитель Генштаба назвал РК неизменным противником и подчеркнул, что КНДР решительно осуждает подобные действия и строго предупреждает власти в Сеуле о необходимости немедленно прекратить провокации. «Фанатики войны в Республике Корея обязательно заплатят большую цену за свое ни в коем случае недопустимое сумасбродство», – подчеркнул представитель Генштаба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил прежнюю военную и пропагандистскую политику в отношении Северной Кореи, подчеркнув важность диалога. Осенью КНДР обвинила южнокорейских военных в провокации с распространением пропаганды и пригрозила последствиями в случае повторения инцидентов с беспилотниками.