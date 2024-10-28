КНДР восстановила маршрут найденного южнокорейского БПЛА

КНДР восстановила маршрут южнокорейского БПЛА, разбросавшего листовки в Пхеньяне

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ЦТАК, специалисты КНДР восстановили маршрут следования беспилотника, чьи обломки были найдены в Пхеньяне. Министерство обороны КНДР обнародовало окончательные результаты расследования, согласно которым удалось установить место вылета, маршрут и цель проникновения аппарата. Обломки беспилотника были обнаружены 19 октября.



КНДР утверждает, что южнокорейские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство Пхеньяна в октябре.

В ходе расследования было восстановлено 238 полетных планов, среди которых выделяются данные, касающиеся полетов на территории Республики Корея с 5 июня 2023 года по 8 октября 2024 года.

Специалисты выяснили, что беспилотник вылетел с острова Пэннендо в Южной Корее 8 октября и достиг Пхеньяна в ночь на 9 октября, где разбросал агитационные листовки. Было установлено, что для этого использовался специальный модуль, передававший сигналы из блока управления.

КНДР обвинила южнокорейских военных в провокации, направленной на распространение пропаганды. Представитель министерства обороны КНДР пригрозил последствиями в случае повторных инцидентов с беспилотниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР обнаружила обломки беспилотника Южной Кореи в одном из районов Пхеньяна и заявила, что будет считать следующее вторжение военных средств Республики Корея объявлением войны.

ВЗГЛЯД также сообщала, что КНДР предъявила ультиматум Южной Корее с требованием прекратить использование беспилотников для агитации, угрожая привести в полную готовность военные силы на границе.

Министерство обороны Южной Кореи призвало возобновить наблюдение за КНДР на линии разграничения, опасаясь нападения с ее стороны на фоне нападения ХАМАС на Израиль.