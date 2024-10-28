Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.6 комментариев
КНДР восстановила маршрут найденного южнокорейского БПЛА
КНДР восстановила маршрут южнокорейского БПЛА, разбросавшего листовки в Пхеньяне
Специалисты КНДР демонтировали блок управления и восстановили маршрут беспилотника, обнаруженного в Пхеньяне, выяснив его место вылета и цель проникновения.
Как сообщает ЦТАК, специалисты КНДР восстановили маршрут следования беспилотника, чьи обломки были найдены в Пхеньяне. Министерство обороны КНДР обнародовало окончательные результаты расследования, согласно которым удалось установить место вылета, маршрут и цель проникновения аппарата. Обломки беспилотника были обнаружены 19 октября.
КНДР утверждает, что южнокорейские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство Пхеньяна в октябре.
В ходе расследования было восстановлено 238 полетных планов, среди которых выделяются данные, касающиеся полетов на территории Республики Корея с 5 июня 2023 года по 8 октября 2024 года.
Специалисты выяснили, что беспилотник вылетел с острова Пэннендо в Южной Корее 8 октября и достиг Пхеньяна в ночь на 9 октября, где разбросал агитационные листовки. Было установлено, что для этого использовался специальный модуль, передававший сигналы из блока управления.
КНДР обвинила южнокорейских военных в провокации, направленной на распространение пропаганды. Представитель министерства обороны КНДР пригрозил последствиями в случае повторных инцидентов с беспилотниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР обнаружила обломки беспилотника Южной Кореи в одном из районов Пхеньяна и заявила, что будет считать следующее вторжение военных средств Республики Корея объявлением войны.
ВЗГЛЯД также сообщала, что КНДР предъявила ультиматум Южной Корее с требованием прекратить использование беспилотников для агитации, угрожая привести в полную готовность военные силы на границе.
Министерство обороны Южной Кореи призвало возобновить наблюдение за КНДР на линии разграничения, опасаясь нападения с ее стороны на фоне нападения ХАМАС на Израиль.