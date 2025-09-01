  • Новость часаЕврокомиссия призвала Китай и Индию прекратить поддерживать Россию
    Экономический кризис лишает французов правительства
    Политолог увидел в общении Моди и Путина «привет» Дональду Трампу
    Россия и Турция решили проблему финансирования проекта АЭС «Аккую»
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    Дипломат: Тяньцзиньская декларация утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Вильфанд предсказал теплый сентябрь на всей европейской части России
    ФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    1 сентября 2025, 15:14 • Новости дня

    Эрдоган и Токаев призвали к реформированию ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ООН требует серьезных реформ, и отметил, что организация не справляется с возложенными на нее задачами.

    Несмотря на усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, структура неспособна эффективно действовать в современных условиях, заявил турецкий лидер в ходе выступления на расширенном заседании 25-го заседания Совета глав государств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА «Новости».

    «ООН нуждается в серьезных реформах. Несмотря на все усилия моего друга Антониу Гутерриша, организация не справляется со своими задачами. Перед лицом тех жестокостей, которым палестинский народ подвергается уже многие годы, наша общая обязанность – сделать ООН платформой, представляющей глобальную справедливость», – заявил турецкий лидер.

    По словам Эрдогана, Турция выступает за разрешение международных проблем с уважением к суверенитету государств, а также в духе диалога и сотрудничества. Он выразил уверенность в необходимости преобразования ООН в более справедливую структуру.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что отказ от реформ в ООН может бесповоротно подорвать доверие стран к организации. Токаев отметил важность сохранения независимости ООН как универсальной структуры и призвал к реформированию Совета Безопасности.

    Пресс-служба казахстанского лидера передает, что Токаев высоко оценил инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению, которая, по его мнению, способствует формированию более справедливого мирового порядка. Президент Казахстана выразил благодарность лидерам ШОС за поддержку преобразования Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в международную организацию.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации. Российский лидер призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.

    В мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

    1 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о завершении испытаний клиринговой схемы, которая обеспечит финансирование проекта АЭС «Аккую».

    По информации, переданной ТАСС, Эрдоган провел встречу с Владимиром Путиным в Китае, где проинформировал о новых финансовых успехах по проекту АЭС «Аккую».

    Глава Турции отметил, что клиринговый механизм позволяет использовать платежи турецкой компании Botas за российский газ для финансирования строительства атомной станции.

    Президент Эрдоган заявил: «Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС «Аккую» в финансировании за счет платежей компании Botas за газ».

    Эта схема направлена на оптимизацию взаиморасчетов между странами и ускорение реализации крупного энергетического проекта.

    Напомним, ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в банке JPMorgan и предназначавшихся для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

    Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.

    30 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    30 августа 2025, 06:15 • Новости дня
    В ООН выразили обеспокоенность «влиянием» атак ВСУ на жителей России

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник генсекретаря ООН Мирослав Енча заявил, что в ООН обеспокоены «влиянием» конфликта на Украине на гражданское население в России, но ООН не может «проверить сообщения» об украинских атаках.

    На заседании Совбеза ООН Енча заявил, что местные власти сообщали о жертвах среди гражданского населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, передает ТАСС.

    Енча напомнил о заявлениях российских официальных лиц о пожаре, произошедшем из-за сбитого украинского дрона у Курской АЭС, а также о сообщениях об ударах по нефтеперерабатывающим заводам.

    «Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, растущее влияние конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность», – сказал он.

    Енча заявил, что атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международноео гуманитарное право, ООН «осуждает все такие нападения, где бы они ни происходили». По его словам, такие действия «неприемлемы и должны быть немедленно прекращены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил о гибели более 330 мирных жителей в результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Он также сообщил о более чем 3,2 тыс. украинских атак на Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Жертвами этих атак стали 779 человек, среди которых 23 ребенка.

    30 августа 2025, 03:49 • Новости дня
    Россия отвергла планы НАТО «окучивать» подконтрольные Киеву территории

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Во время заседания Совета Безопасности ООН Полянский выступил с резкой критикой идеи передачи контроля над оставшимися под управлением Украины территориями странам НАТО, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что обсуждаются «схемы, так или иначе сводящиеся к тому, что остающиеся под контролем Украины территории будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов». «Для России это абсолютно неприемлемо», – сказал Полянский.

    Он заявил, что такая ситуация будет угрожать «неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями». По его словам, те, кто продвигает подобные предложения, не стремятся к урегулированию украинского кризиса, а заинтересованы в его сохранении или временном замораживании ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры обсуждают, кто, когда и в каком количестве сможет отправить «миротворцев» на Украину, а также где они будут располагаться. По данным WSJ, многие европейцы не поддержали возможную отправку военных своих стран на Украину, что стало преградой для соответствующих планов руководства ЕС.

    30 августа 2025, 02:32 • Новости дня
    Путин счел возможную реформу ООН способом восстановить авторитет организации

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    «Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации», – заявил он. Президент пояснил, что реформа позволит ООН восстановить свой авторитет, организация должна «соответствовать современным реалиям».

    Путин указал на необходимость сделать СБ ООН более демократическим, для этого предлагается включить «в число его членов государства Азии, Африки и Латинской Америки».

    Глава российского государства подчеркнул, что реформа «должна быть тщательно выверенной».

    Напомним, год назад США, Индия, Япония и Австралия призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки. Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с предоставления Африке места постоянного члена.

    1 сентября 2025, 13:29 • Новости дня
    Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание поставленных систем С-400
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем С-400 и готова обсуждать иные направления военно-технического сотрудничества, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Он напомнил, что контракт на поставку полкового комплекта С-400 между Россией и Турцией был заключен в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, а поставки завершены летом-осенью 2019 года, передает РИА «Новости».

    «С турками у нас давняя история по С-400, ее надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определенное прошло и нужно поддерживать в соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания», – отметил Шугаев.

    Он также подчеркнул, что Москва готова обсуждать с турецкими коллегами не только вопросы противовоздушной обороны, но и любые другие направления в оборонной сфере. По его словам, для таких переговоров нет никаких ограничений или специальных тем, которые были бы закрыты для обсуждения с Анкарой.

    Эти заявления прозвучали на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Шугаев подчеркнул, что поддержание боеготовности турецких С-400 требует регулярного технического обслуживания, и Россия открыта к дальнейшему развитию сотрудничества с Турцией в военно-технической сфере, пишет ТАСС.

    Ранее в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил значимый рост торгового оборота между странами и стратегическое партнерство в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с Эрдоганом на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

    30 августа 2025, 15:32 • Новости дня
    Турция осудила отказ США выдать визу Махмуду Аббасу

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальная Анкара выразила недовольство решением Вашингтона не выдать визу президенту Палестины, заявив о подрыве принципов дипломатии и ООН.

    Турция считает решение США отказать в визе президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН несправедливым, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил представитель правящей партии Турции Омер Челик. По его словам, подобные действия вредят дипломатическим усилиям и лишают смысла площадку ООН, где должны быть представлены все государства.

    «Попытка воспрепятствовать участию законного представителя, приглашенного ООН, фактически лишает организацию смысла. Замалчивание позиции Палестины на фоне растущей поддержки идеи двухгосударственного решения лишь повредит мирным усилиям», – отметил Челик.

    Турецкий представитель также добавил, что требование США к палестинской стороне отказаться от обращений в Международный уголовный суд и Международный суд, а также прекратить усилия по признанию Палестины является «несправедливым и незаконным во всех отношениях».

    Ранее агентство WAFA сообщало о требовании Палестины пересмотреть решение Вашингтона, указывая на его противоречие международному праву и договору о штаб-квартире ООН. В 2024 году США наложили вето на предоставление полноправного членства Палестине в ООН.

    В настоящее время Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. К числу стран, признавших Палестину в 2024 году, относятся Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш заявил, что строительство Израилем новых поселений на Западном берегу подрывает возможность создания независимого палестинского государства.

    Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о намерении страны признать Палестину государством на 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    31 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    В Каказахстане спасли российских альпинистов после камнепада в горах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро альпинистов, среди которых пятеро граждан России, были эвакуированы вертолетом с высоты 4300 м в горах Алма-Атинской области после камнепада.

    Казахстанские спасатели эвакуировали шестерых альпинистов, среди которых пятеро являются гражданами России, с гор в Алма-Атинской области, передает ТАСС. Сообщается, что группа не смогла продолжить маршрут из-за травм ног у двух участников, полученных при камнепаде на высоте 4300 метров возле пика Сатпаева. Связь с группой отсутствовала, однако сотрудники МЧС определили геолокацию альпинистов и эвакуировали всех с помощью вертолета.

    Пострадавших передали дежурной бригаде Центра медицины катастроф, где им оказали экстренную помощь и доставили в больницу для госпитализации. По данным МЧС Казахстана, угрозы жизни туристов нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в горах Киргизии пропали три туриста из России. Тело погибшего альпиниста из России доставили на родину.

    30 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Организаторы заплыва в Турции усилили безопасность после исчезновения россиянина

    Tекст: Евгения Караваева

    После происшествия с российским пловцом Николаем Свечниковым организаторы заплыва в Дарданеллах изменили правила и усилили безопасность, привлекли более 100 служб и ввели яркую экипировку для участников.

    Турецкие организаторы усилили меры безопасности на заплыве в проливе Дарданеллы после пропажи российского пловца Николая Свечникова, передает РИА «Новости».

    Свечников, кандидат в мастера спорта, участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе 24 августа, но не вышел на финиш. Его поиски продолжаются. В связи с этим инцидентом организаторы изменили правила проведения очередного заплыва.

    «После печального инцидента все внимание обратилось на сегодняшний заплыв в Босфоре. Соревновательный комитет в последний момент изменил правила сегодняшнего заплыва. Пловцов, которые примут участие в сегодняшнем заплыве, будут сопровождать более 100 различных служб безопасности. Они будут одеты в ярко-зеленые футболки, чтобы их было хорошо видно», – говорится в сообщении издания.

    Пловцов обязали надеть специальные буи, чего не требовали на предыдущих стартах. Кроме того, из-за неблагоприятного течения организаторы перенесли место старта заплыва на 100 метров вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оргкомитета заплыва назвал исчезновение Николая Свечникова в Босфоре странным. Турецкий участник Хаяти Шамильоглу заявил, что спортсмен во время заплыва отклонился от маршрута и плыл не в том направлении. В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.

    1 сентября 2025, 08:41 • Новости дня
    Пашинян и Эрдоган договорились продолжить конструктивный диалог Армении и Турции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества и обсудили вопросы двусторонних отношений.

    В ходе переговоров лидеры акцентировали внимание на необходимости предпринимать шаги для установления стабильности и мира в регионе, передает ТАСС.

    Пашинян и Эрдоган подчеркнули важность сохранения конструктивных подходов, чтобы создать атмосферу взаимного доверия между странами и развивать региональные коммуникации. В релизе отмечается, что стороны договорились продолжить диалог по ключевым вопросам двусторонней и региональной повестки.

    Напомним, в понедельник президент Турции встретился с премьер-министром Армении в Китае на полях саммита ШОС. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, уделив особое внимание стабильности и миру на Южном Кавказе.

    Накануне в рамках саммита ШОС с Пашиняном пообщался президент России Владимир Путин.

    1 сентября 2025, 10:33 • Новости дня
    Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

    Встреча проходит в резиденции российского президента, куда Эрдоган прибыл специально для переговоров, передает ТАСС.

    Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие двусторонних отношений между Россией и Турцией, а также вопросы международной повестки. В центре внимания – ситуация на Украине, обострение обстановки на Ближнем Востоке, развитие событий в Северной Африке и на Кавказе, пишет РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    1 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом вопросы Ближнего Востока и Закавказья

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во время которых были затронуты важные региональные темы и российско-турецкое сотрудничество.

    Путин и Эрдоган обсудили ряд актуальных международных тем, сообщил ТАСС.

    В ходе переговоров президенты уделили особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Закавказье. Путин подчеркнул, что между двумя странами отлажено взаимодействие по этим вопросам, а контакты носят доверительный и конструктивный характер.

    Путин заявил: «В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

    1 сентября 2025, 12:05 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил ожидание визита Путина в Турцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае подтвердил, что ожидает российского лидера с визитом в Турции.

    Эрдоган заявил: «Мое приглашение остается в силе. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в нашей стране как можно скорее. Нас связывают искренние отношения, основанные на доверии. Наши отношения развиваются, не подвергаясь влиянию текущих обстоятельств», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Во время переговоров были затронуты важные региональные темы и российско-турецкое сотрудничество.

    1 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Эрдоган назвал стамбульские переговоры вкладом в мирный процесс

    Эрдоган отметил значение стамбульских переговоров для урегулирования на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что встречи в Стамбуле способствовали продвижению мирного процесса по Украине.

    Заявление президента Турции прозвучало во время встречи с российским лидером в Китае, передает ТАСС. Канцелярия Эрдогана отметила, что турецкий лидер подчеркнул важность усилий Анкары по прекращению боевых действий на Украине.

    В заявлении канцелярии подчеркивается: «Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению войны на Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются.

    По его мнению, переговоры в Стамбуле внесли вклад в мирный процесс». Эрдоган также подтвердил, что Турция поддерживает поиск справедливого и устойчивого урегулирования конфликта.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия по стамбульским договоренностям передала киевской стороне одну тысячу тел солдат ВСУ.

    По условиям стамбульских договоренностей, с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулась группа российских военнослужащих.

    Россия передала группе военнопленных ВСУ украинской стороне.

    1 сентября 2025, 11:49 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота с Турцией на 3%

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил значимый рост торгового оборота между странами и стратегическое партнерство в энергетике.

    Путин заявил о положительной динамике в торгово-экономических отношениях с Турцией, передает ТАСС. По его словам, по итогам первого полугодия текущего года объем товарооборота между Россией и Турцией увеличился почти на 3%. В прошлом году рост составил 6,6%.

    Путин подчеркнул: «Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества». Российский президент также обратил внимание на конструктивный характер личных встреч с Эрдоганом и традиционно дружественные отношения между странами.

    Российский лидер отметил активную деятельность межправительственной комиссии, масштабные инвестиции и участие российских компаний в крупных проектах металлургии и автомобилестроения Турции. Сообщается, что турецкие фирмы активно работают в России, в том числе в машиностроении, деревообработке и металлургии.

    Путин особо выделил стратегическую природу партнерства в энергетике, отметив бесперебойные поставки газа через Черное море по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Он сообщил, что по линии Росатома продолжается реализация проекта первой в Турции атомной станции «Аккую», а сейчас идет подготовка к запуску первого энергоблока.

    Во встрече в китайском Тяньцзине примут участие глава МИД Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики, а также представители ряда российских государственных компаний, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

