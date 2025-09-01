Эрдоган и Токаев призвали к реформированию ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Несмотря на усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, структура неспособна эффективно действовать в современных условиях, заявил турецкий лидер в ходе выступления на расширенном заседании 25-го заседания Совета глав государств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА «Новости».

«ООН нуждается в серьезных реформах. Несмотря на все усилия моего друга Антониу Гутерриша, организация не справляется со своими задачами. Перед лицом тех жестокостей, которым палестинский народ подвергается уже многие годы, наша общая обязанность – сделать ООН платформой, представляющей глобальную справедливость», – заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция выступает за разрешение международных проблем с уважением к суверенитету государств, а также в духе диалога и сотрудничества. Он выразил уверенность в необходимости преобразования ООН в более справедливую структуру.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что отказ от реформ в ООН может бесповоротно подорвать доверие стран к организации. Токаев отметил важность сохранения независимости ООН как универсальной структуры и призвал к реформированию Совета Безопасности.

Пресс-служба казахстанского лидера передает, что Токаев высоко оценил инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению, которая, по его мнению, способствует формированию более справедливого мирового порядка. Президент Казахстана выразил благодарность лидерам ШОС за поддержку преобразования Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в международную организацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации. Российский лидер призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.

В мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.