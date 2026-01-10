  • Новость часаВ результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя
    Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    26 комментариев
    Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    27 комментариев
    10 января 2026, 22:57 • Новости дня

    Сын последнего шаха Пехлеви призвал Иран к захвату городских центров

    Tекст: Антон Антонов

    Целью участников беспорядков в Иране должен стать захват городских центров, заявил сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.

    «Наша цель уже не просто выйти на улицы; цель – подготовиться к захвату и защите городских центров. Для достижения этой цели необходимо, используя различные маршруты, собрать максимум людей в центральных районах городов и объединить разрозненные группы населения. В то же время необходимо подготовиться к тому, чтобы и впредь оставаться на улицах», – заявил Реза Пехлеви.

    Он также призвал начать общенациональную забастовку. При этом в первую очередь он обратился к работникам транспорта, нефтегазовой и энергетической отрасли, а также других ключевых секторов экономики, передает РБК.

    В своем обращении он подчеркнул, что силовикам следует перейти на сторону народа, чтобы ослабить «машину репрессий» и «полностью вывести ее из строя». Пехлеви заверил, что сам готовится вернуться в Иран, чтобы «быть с народом», когда «революция одержит победу», и выразил уверенность, что этот момент уже близок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.

    9 января 2026, 16:45 • Новости дня
    В Тегеране бунтовщики сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате массовых беспорядков в столице Ирана были повреждены десятки объектов, включая мечети, банки и медицинские учреждения, сообщают городские власти.

    Массовые беспорядки в Тегеране привели к масштабным разрушениям городской инфраструктуры, передает ТАСС. Мэр города Алиреза Закани сообщил, что за время волнений были сожжены 25 мечетей, повреждены 26 банков, а также атакованы штабы ополчения «Басидж» и посты правоохранительных органов.

    В ходе беспорядков также был нанесен ущерб одной больнице и разграблены два лечебных центра. Закани отметил, что экстренные службы города продолжают устранять последствия разрушений.

    Кроме того, по словам мэра, повреждены 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машины скорой помощи, а также 24 жилые квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Иране в провинции Северный Хорасан в результате агрессивных действий толпы погиб прокурор города Эсферайен и несколько сотрудников правоохранительных органов.

    Всего за десять дней протесты охватили 92 города страны, было арестовано не менее 2076 граждан и погибло не менее 36 человек. Напомним, массовые выступления начались из-за падения курса риала.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (19)
    8 января 2026, 06:08 • Новости дня
    HRANA: За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Наряду с продолжением некоторых акций протеста в Иране, поступают сообщения о появлении уличных демонстраций, расширении забастовок владельцев магазинов и студенческих протестах в ряде университетов.

    «За прошедшие дни протестные акции прошли как минимум в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих мероприятий было арестовано не менее 2076 граждан, погибло не менее 36 человек, в том числе 34 протестующих и два сотрудника сил безопасности и правоохранительных органов», – сообщает агентство новостей правозащитных организаций в Иране HRANA.

    В материале агентства причиной происходящего называют экономическое давление на широкие слои общества. Оно достигло критической точки, когда стали очевидны  признаки разрухи в повседневной жизни граждан.

    «Непрерывный рост обменных курсов, хроническая нестабильность рынка и устойчивое снижение покупательной способности омрачили и дестабилизировали экономические перспективы», – сказано в статье.

    Социальные последствия этого включают повсеместное закрытие или частичное прекращение работы предприятий, растущие трудности для малого бизнеса, что привело к распространению протестов и забастовок в различных городах.

    «Эти демонстрации не столько реакция на единичный, временный фактор, сколько результат долгосрочного накопления экономического давления и продолжающегося угасания надежды на улучшение экономических и социальных условий», – отметили в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, протестующие в Иране сожгли Коран и попытались напасть на мечеть. В Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста чисоа беспорядков.

    Комментарии (4)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Посольство сообщило об отправке из Йемена первой группы российских туристов

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая группа россиян на йеменском острове Сокотра смогла его покинуть и отправилась 7 января в Саудовскую Аравию, сказано в Telegram-канале российской дипмиссии в Йемене.

    «Посольство Российской Федерации в Республике Йемен сообщает, что первая группа российских граждан, долгое время не имевших возможности покинуть остров Сокотра, успешно вылетела из Республики Йемен 7 января 2026 года рейсом авиакомпании Yemen Airways в Джидду, Саудовская Аравия», – сказано в сообщении.

    Российские дипломаты поблагодарили власти Йемена и авиакомпанию Yemen Airways за организацию эвакуационных рейсов, а также Генконсульство России в Джидде за помощь россиянам в аэропорту прибытия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сторонники отделения южных областей Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди 3 января приняли  конституционную декларацию об образовании нового независимого государства Южная Аравия.

    При этом несколько российских граждан не могли покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, связанных с внутренним конфликтом.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Ирак передал управление «Западной Курной – 2» местной компании

    Ирак передал управление «Западной Курной – 2» местной Basra Oil Company

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Ирака решило передать полномочия по управлению нефтедобычей на крупном месторождении «Западная Курна – 2» компании Basra Oil Company.

    Правительство Ирака одобрило передачу управления нефтедобывающими операциями на месторождении «Западная Курна – 2» местной компании Basra Oil Company, передает ТАСС. В официальном сообщении пресс-службы иракского премьер-министра уточняется, что решение принято на заседании кабинета министров.

    Передача прав происходит согласно условиям Договора об оказании услуг и развитии, регулирующего работу на месторождении. Долю в управлении месторождением имеет российская компания «ЛУКОЙЛ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Министерство нефти Ирака предложило ряду американских компаний заменить «ЛУКОЙЛ» на месторождении «Западная Курна 2» после введения санкций.

    Ранее работы на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна 2» были приостановлены из-за американских санкций против «ЛУКОЙЛа».

    Напомним, «ЛУКОЙЛ» выиграл тендер на разработку «Западной Курны-2» в 2009 году, промышленная добыча стартовала в 2014 году, а большая часть запасов нефти сосредоточена в залежах Мишриф и Ямама.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 14:00 • Новости дня
    После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек

    Time сообщил о гибели 217 человек после стрельбы по протестующим в Тегеране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По меньшей мере 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

    Не менее 217 человек погибли в шести больницах Тегерана после того, как по протестующим в центре иранской столицы открыли огонь, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Time. Инциденты произошли на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Иране уже несколько дней.

    Если информация о числе жертв подтвердится, это может послужить сигналом к началу ожидаемых жестких репрессий, отмечает Time. Власти страны почти полностью отключили интернет и телефонную связь с вечера 8 января, что затрудняет получение информации о происходящем.

    Ситуация осложняется и внешнеполитическим фоном – президент США Дональд Трамп ранее в тот же день предупредил, что власти Ирана столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат насилие против протестующих. По оценкам Time, происходящее становится прямым вызовом для Трампа на фоне нарастающего народного недовольства в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    Прокурор города Эсферайен Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников правоохранительных органов погибли в результате агрессивных действий толпы.

    По данным HRANA, за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Комментарии (5)
    8 января 2026, 22:20 • Новости дня
    Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-брифинге высказался о ситуации в Иране, отметив, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих в этой стране.

    На вопрос журналиста о ситуации в Иране вице-президент США оговорился, что представит президенту Трампу рассказать о планах Вашингтона на действия в отношении этой страны.

    «Однако, мы, естественно, поддерживаем всех в мире, включая народ Ирана, кто мирно отстаивает свои права на голос, который должен быть услышан», –ответил Вэнс на брифинге в Белом доме.

    Напомним, ранее американский президент Трамп заявлял о готовности США прийти на помощь, если иранские власти будут «убивать мирно протестующих граждан». В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь руку» любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста числа беспорядков. Агентство HRANA сообщило, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как протесты в Иране

    способны погасить США.


    Комментарии (2)
    9 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Прокурор города Эсферайен погиб при беспорядках в Иране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокурор города Эсферайен Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников правоохранительных органов погибли из-за агрессивных действий толпы, сообщает руководство судебной власти провинции Северный Хорасан.

    По словам представителей местных властей, группа участников беспорядков, большинство из которых не были жителями Эсферайена или провинции Северный Хорасан, подожгла здание, где находились прокурор и полицейские. Они также помешали экстренным службам добраться до места происшествия и оказать помощь пострадавшим, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском Хамадане неизвестные совершили попытку атаки на мечеть и сожгли Коран и другие религиозные книги. За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной и не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 23:48 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну

    Секретарь Совбеза Ирана Лариджани: Бунтовщики хотят развязать гражданскую войну

    Tекст: Антон Антонов

    Участники вооруженных погромов в Иране пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

    «Они стремятся к гражданской войне, чтобы создать условия для иностранного вторжения», – приводит слова Лариджани ТАСС.

    Лариджани пообещал, что террористические группировки будут подвергнуты самому суровому наказанию.

    Официальный представитель полиции Саид Монтазер оль-Махди заявил, что ситуация в стране после вооруженных беспорядков, произошедших в ночь на пятницу, постепенно стабилизируется. По его словам, в различных городах сохраняется спокойствие, а мирные жители выступили против действий нарушителей порядка и осудили их, поскольку считают, что эти события поддерживаются иностранными государствами.

    Иранская гостелерадиокомпания сообщила, что вооруженные провокаторы открывали огонь по мирным жителям и участникам беспорядков с верхних этажей зданий с целью посеять панику. Для нападений использовались боевое и охотничье оружие, взрывчатка и коктейли Молотова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время массовых беспорядков на территории Ирана зафиксирована гибель 11 человек. При беспорядках в Иране погиб прокурор города Эсферайен. В Тегеране участники беспорядков сожгли двадцать пять мечетей и разгромили двадцать шесть банков.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 18:19 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла новый удар по югу Ливана

    Израильские военные атаковали «Хезболлу» в районе Зайта в Ливане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Израиля атаковали позиции «Хезболлы» рядом с поселком Зайта в Ливане, преследуя цель ликвидации одного из бойцов организации, сообщает пресс-служба армии страны.

    Армия Израиля заявила о нанесении нового удара по югу Ливана. Пресс-служба вооруженных сил страны уточнила, что целью атаки был участник вооруженных формирований шиитской организации «Хезболла». Удар пришелся по окрестностям поселка Зайта, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что израильские военные действовали в ответ на продолжающиеся нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия подчеркивает, что не намерена оставлять подобные действия без ответа. Информация о последствиях удара и возможных жертвах не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 января армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по тренировочному лагерю и военным целям «Хезболлы» на юге Ливана.

    А 21 декабря израильский беспилотник атаковал населенный пункт Ятер, где погибли два члена «Хезболлы».

    До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить «Хезболлу». Он заявил, что советует «ливанскому сателлиту» Ирана проявлять осторожность и помнить о том, что терпение Израиля в отношении террористических угроз иссякло.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 13:40 • Новости дня
    Хаменеи призвал США не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    «Если он способен на это, пусть займется управлением своей страны», – заявил Хаменеи на встрече с жителями Тегерана, комментируя угрозы Трампа в адрес иранского руководства, передает ТАСС.

    Хаменеи также отметил, что протесты в Иране, по его мнению, происходят в интересах США. Он заявил, что участники протестов разрушают собственное имущество, чтобы угодить американскому президенту. При этом Хаменеи подчеркнул, что Вашингтон якобы заинтересован в дестабилизации ситуации в исламской республике.

    Верховный лидер обратился к иранской молодежи с призывом сохранять единство перед лицом угроз. «Дорогие молодые люди! Сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага», – подчеркнул он, выступая перед различными слоями населения.

    Кроме того, Хаменеи обвинил Трампа в причастности к гибели более тысячи иранцев во время июньской войны Израиля с Ираном в 2025 году. «Этот человек заявил, что отдавал приказы в ходе войны, – тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, – а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось», – сказал Хаменеи.

    Ранее сообщалось, что участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

    За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ранее сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 19:55 • Новости дня
    При беспорядках в Иране погибли 11 человек

    Власти Ирана сообщили об 11 погибших во время массовых беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Во время массовых беспорядков на территории Ирана зафиксирована гибель 11 человек.

    Одиннадцать человек, как предполагается, погибли в ходе последних беспорядков в Иране, сообщил член совета по информационным технологиям при правительстве страны Машалла Шамсольваезин.

    «11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением – это не та цифра, на основании которой [президент США Дональд] Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками», – заявил Шамсольваезин агентству Tasnim.

    По мнению представителя иранских властей, Вашингтон оказывает влияние на происходящие в стране события. Он подчеркнул, что количество жертв недостаточно велико, чтобы оправдывать критику со стороны США, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при беспорядках в Иране погиб прокурор города Эсферайен.

    В Тегеране участники беспорядков сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков.

    Государственное телевидение Ирана назвало протестующих «террористами».

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 09:59 • Новости дня
    ГосТВ Ирана назвало протестующих «террористами»

    ГосТВ Ирана назвало участников протестов в Тегеране «террористами»

    Tекст: Мария Иванова

    Участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

    Иранская государственная телерадиокомпания IRIB назвала участников протестов в Тегеране и других городах «террористами», передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram спустя более восьми часов после начала волнений, заявляется: «Террористические сторонники монархии вчера вечером в различных частях Тегерана собрались на митинги, носившие рассеянный характер».

    По данным IRIB, в ходе протестов были зафиксированы поджоги автомобилей, мотоциклов, общественных объектов, включая станции метро, пожарные машины и автобусы. Также сообщается, что в ряде других городов «террористические элементы при поддержке США и сионистского режима нанесли ущерб общественной и частной собственности», а их действия привели к гибели и ранениям людей, однако подробности о жертвах не приводятся.

    Протесты вспыхнули восьмого января после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на многочисленные видео с массовых акций, иранское агентство Fars сообщало, что митинги были «ограниченными». В этот же день в стране была зафиксирована блокировка интернета.

    Массовые выступления начались в конце декабря 2025 года на фоне девальвации риала и резких изменений курса валюты, что привело к росту цен. Первоначально протесты были связаны с экономическими требованиями, но впоследствии приобрели политический характер и сопровождались столкновениями с полицией. Сообщалось о жертвах среди как силовиков, так и протестующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

    За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ране сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Минобороны Сирии ввело режим прекращения огня в Алеппо

    Tекст: Катерина Туманова

    В Сирии введен режим прекращения огня в Алеппо для деэскалации ситуации, сообщило министерство обороны страны.

    Минобороны объявило о прекращении огня в районе Шейх Максуд, Ашрафие и Бани Зейд в Алеппо с целью снижения накала обстановки и подготовки к восстановлению правопорядка, передает агентство SANA.

    «Из-за глубокой обеспокоенности за безопасность мирного населения города Алеппо и во избежание любой эскалации военных действий в жилых районах Министерство обороны объявляет о прекращении огня в районах Шейх Максуд, Ашрафие и Бани Зейд в городе Алеппо, вступающем в силу с 03.00 (4.00 мск) после полуночи», – приводит агентство выдержку из заявления оборонного ведомства.

    Министерство потребовало от вооруженных группировок в вышеперечисленных районах покинуть территорию 03.00 до 09.00 утра пятницы. Оно позволило боевикам иметь при себе личное легкое оружие, а Сирийская арабская армия обязалась сопровождать их и обеспечивать их безопасное передвижение до тех пор, пока они не достигнут северо-восточных районов страны.

    Министерство подчеркнуло: мера направлена на прекращение военного положения в этих районах, создание условий для верховенства закона и работы  официальных институтов, а также на предоставление жителям, вынужденным покинуть свои дома, вернуться и возобновить нормальную жизнь в безопасности и стабильности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поддерживаемая США группировка атаковала  армию Сирии в Алеппо в конце декабря. В начале января сообщалось, что военная техника Израиля вошла в деревню на юге Сирии. Израиль и Сирия создали механизм координации для деэскалации.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 14:05 • Новости дня
    Курдские бойцы нарушили перемирие в Алеппо

    Курдские бойцы открыли огонь по сирийским силам в квартале Шейх-Максуд в Алеппо

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть боевых формирований курдов отказалась покидать район в Алеппо и вступила в вооруженное противостояние с силами безопасности Сирии.

    Бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) нарушили режим прекращения огня в Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

    По информации источников, СДС ведут огонь по позициям сил внутренней безопасности в районе Шейх-Максуд. Телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что часть курдских бойцов отказалась покидать квартал и настаивает на продолжении боевых действий.

    Ранее Al-Ikhbariya информировал о планах сирийских властей открыть безопасный коридор для вывода формирований СДС из района Шейх-Максуд на северо-восток страны. В квартал уже начали прибывать автобусы для подготовки к эвакуации курдских бойцов. Несмотря на это, некоторые бойцы не согласились на эвакуацию и продолжают вооруженное сопротивление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо в конце декабря. В начале января военная техника Израиля вошла в деревню на юге Сирии.

    Сейчас в Сирии введен режим прекращения огня в Алеппо для деэскалации ситуации.


    Комментарии (0)
    10 января 2026, 06:31 • Новости дня
    Сирийская армия начала операцию в Алеппо против курдских формирований

    Tекст: Антон Антонов

    В Алеппо проводится операция сирийской армии по зачистке квартала Шейх-Максуд от бойцов формирований курдской коалиции «Силы демократической Сирии», сообщил оперативный отдел штаба.

    Решение было принято после истечения сроков, предоставленных СДС для добровольного ухода из района, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Указывается, что по завершении зачистки территория Шейх-Максуда перейдет под контроль сил безопасности переходного правительства. Армия Сирии обвинила СДС в затягивании процесса и систематических обстрелах гражданских и военных объектов Алеппо, что, по мнению военных, препятствует заключению новых соглашений с курдской коалицией.

    В заявлении также отмечается, что в квартале выявлено «большое число членов террористической организации «Рабочая партия Курдистана». «Эти преступники участвовали вместе с СДС в убийстве более десяти курдских юношей, отказавшихся воевать на их стороне», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство SANA заявило, что бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» нарушили режим прекращения огня в Алеппо. В конце 2025 года в Алеппо произошли столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой.

    Комментарии (0)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

