Сын последнего шаха Пехлеви призвал Иран к захвату городских центров
Целью участников беспорядков в Иране должен стать захват городских центров, заявил сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.
«Наша цель уже не просто выйти на улицы; цель – подготовиться к захвату и защите городских центров. Для достижения этой цели необходимо, используя различные маршруты, собрать максимум людей в центральных районах городов и объединить разрозненные группы населения. В то же время необходимо подготовиться к тому, чтобы и впредь оставаться на улицах», – заявил Реза Пехлеви.
Он также призвал начать общенациональную забастовку. При этом в первую очередь он обратился к работникам транспорта, нефтегазовой и энергетической отрасли, а также других ключевых секторов экономики, передает РБК.
В своем обращении он подчеркнул, что силовикам следует перейти на сторону народа, чтобы ослабить «машину репрессий» и «полностью вывести ее из строя». Пехлеви заверил, что сам готовится вернуться в Иран, чтобы «быть с народом», когда «революция одержит победу», и выразил уверенность, что этот момент уже близок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.